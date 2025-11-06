Це сталося після того, як український адвокат Євген Пронін звернув увагу на позицію Jah Khalib щодо війни Росії з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку юриста в Threads.

Дивіться також Росіяни очолили український музичний чарт: Jerry Heil обурилась

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Jah Khalib перебував у Києві.

Ми на місці. Ми в Києві. З укриття в укриття. Живі, здорові, не панікуємо. Нікуди не їдемо. Українці, я тепер не просто люблю вас, я захоплююся вами,

– написав тоді репер.

Проте згодом Jah Khalib показав свою справжню позицію. Коли у 2023 році його концерти в Москві та Санкт-Петербурзі скасували, репер почав виправдуватися за сториз, яку опублікував у лютому 2022 року.

Це сториз вдячності простим людям з України, які у важку хвилину, не думаючи про власну безпеку, допомогли евакуювати мене і мою дружину, яка перебувала на 8-му місяці вагітності, з бомбосховища і добратися до Казахстану,

– заявив він.

Jah Khalib зазначив, що майже вся його команда та прихильники – з Росії.

Я завжди прилітаю в Росію з добрими намірами, з задоволенням даю концерти, інтерв'ю і виступаю на радіостанціях, що очевидно демонструє моє хороше ставлення до всіх народів Росії,

– додав казах.

Варто зауважити, що пісні Jah Khalib досі є на російських стрімінгових сервісах: Яндекс Музыка, VK Музыка. До того ж репер не розірвав співпрацю з російським лейблом Warner Music Russia.

Пісня Jah Khalib на Яндекс Музыка, VK Музыка / Скриншот

Jah Khalib є артистом Warner Music Russia / Скриншот з сайту

Дякуємо, Євген Пронін, що звернули увагу, що Jah Khalib досі якось пов'язаний з лейблом із РФ. Попри те, що він казах, але не хочемо мати нічого спільного з Росією! Туру, звісно не буде,

– повідомили організатори в інстаграмі.

Тур на концерт Jah Khalib скасували / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Jah Khalib?