Пише 24 Канал з посиланням на її телеграм-канал. Jerry Heil сподівається, що її прихильники не допомогли потрапити російському треку на перше місце українського музичного чарту.

Просто сюр. Пишеш соціально важливий трек, який допомагає розміновувати Україну. Українські топи… Друзі, щиро сподіваюся, що ви не причетні до цих топів, бо сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах – це неповага до самих себе, чесно, боляче і сумно,

– написала артистка.

Для довідки! Декілька днів тому Jerry Heil випустила трек Earth (Dradada), що привертає увагу до важливості гуманітарного розмінування території України. На ютуб-каналі співачки також вийшов кліп, режисером якого став Алан Бадоєв.

Jerry Heil про російський трек, який очолює Топ-100 Україна в Apple Music / Скриншот з телеграм-каналу співачки

Зауважимо, що це не єдиний російський трек, який потрапив у Топ-100 Україна в Apple Music. На 10 місці опинилась пісня "Силует" російського виконавця Вані Дмитрієнка і російської актори Анни Пересільд.

Яка ситуація в інших українських музичних чартах?