Пишет 24 Канал со ссылкой на ее телеграм-канал. Jerry Heil надеется, что ее поклонники не помогли попасть российскому треку на первое место украинского музыкального чарта.

Просто сюр. Пишешь социально важный трек, который помогает разминировать Украину. Украинские топы... Друзья, искренне надеюсь, что вы не причастны к этим топам, потому что сегодня российский артист на первом месте в украинских чартах – это неуважение к самим себе, честно, больно и грустно,

– написала артистка.

Для справки! Несколько дней назад Jerry Heil выпустила трек Earth (Dradada), что привлекает внимание к важности гуманитарного разминирования территории Украины. На ютуб-канале певицы также вышел клип, режиссером которого стал Алан Бадоев.

Jerry Heil о российском треке, который возглавляет Топ-100 Украина в Apple Music / Скриншот с телеграм-канала певицы

Заметим, что это не единственный российский трек, который попал в Топ-100 Украина в Apple Music. На 10 месте оказалась песня "Силуэт" российского исполнителя Вани Дмитриенко и российской актрисы Анны Пересильд.

Какова ситуация в других украинских музыкальных чартах?