Многих поклонников интересует не только ее музыка, но и личность. Именно поэтому поклонники хотят узнать настоящее имя и фамилию артистки. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какое настоящее имя и фамилия Jerry Heil?

Настоящее имя и фамилия Jerry Heil – Яна Шемаева.

В интервью для Маши Ефросининой Jerry Heil рассказала историю возникновения своего псевдонима. Так, в 15-летнем возрасте будущая артистка зарегистрировалась в одной из соцсетей, где использовала вымышленное имя.

Сначала она выбрала псевдоним Jerry Mouse, вдохновленный анимационным персонажем мыши Джерри из мультфильма "Том и Джерри". Однако впоследствии певица заменила вторую часть на Heil – американскую фамилию, которую случайно увидела в интернете.

В современном мире известно лишь о 22 носителях фамилии Шемаева в Украине. Именно поэтому это родовое имя можно назвать довольно редким. Подавляющее большинство представителей такой фамилии проживает на Харьковской и Киевской области. Что интересно, такое родовое имя не упоминается в казацких реестрах.

Настоящая фамилия Jerry Heil / Скриншот с сайта "Родные"

