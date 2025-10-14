Однако не все украинцы знают, что сценическая фамилия, по которой Наталью знают миллионы, на самом деле является псевдонимом. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какая настоящая фамилия Натальи Могилевской?

Настоящая фамилия Натальи Могилевской – Могила.

В начале своей творческой карьеры артистка считала, что это родовое имя не является удачным вариантом для сцены. Именно поэтому Наталья взяла псевдоним Могилевская. По ее мнению, эта фамилия больше подходит для шоубизнеса и способствует быстрому запоминанию.

В современном мире известно о 2273 носителях фамилии Могила. Подавляющее большинство ее владельцев сейчас проживает в Киевской области.

Что интересно, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 год. Кроме этого, оно принадлежало представителям киевского мещанства.

Какие еще украинские артисты используют псевдонимы?