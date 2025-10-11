Впрочем, не все знают, что Злата Огневич – псевдоним, который впоследствии певица сделала настоящим именем в паспорте. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какое настоящее имя и фамилия Златы Огневич?

Настоящее имя и фамилия Златы Огневич – Инна Бордюг.

Что интересно, Инна – имя латинского происхождения, которое означает "бурный поток". В то же время фамилия Бордюг имеет несколько версий происхождения: первая – казацкое; вторая – от слова "бордюг", которым называют "кожу, снятую целой с козы или теленка". Сейчас известно о 1859 носителях этого родового имени, которые в основном живут в Киевской области.

Кстати, артистка сменила имя и фамилию в паспорте на свой творческий псевдоним, официально став Златой Огневич. Это решение она объяснила наличием псевдонима, которым удачно пользовалась в течение длительного времени.

В интервью для телеканала "Дом" певица рассказала, что нередко возникали проблемы с покупкой билетов или бронированием отелей на имя Злата Огневич. Это создавало дополнительные трудности, поэтому исполнительница решила превратить свой псевдоним на настоящее имя в паспорте.

