Впрочем, не все знают, что Злата Огневич – псевдоним, который впоследствии певица сделала настоящим именем в паспорте. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Смотрите также Его имеют более 1000 человек: какая девичья фамилия Екатерины Усик
Какое настоящее имя и фамилия Златы Огневич?
Настоящее имя и фамилия Златы Огневич – Инна Бордюг.
Что интересно, Инна – имя латинского происхождения, которое означает "бурный поток". В то же время фамилия Бордюг имеет несколько версий происхождения: первая – казацкое; вторая – от слова "бордюг", которым называют "кожу, снятую целой с козы или теленка". Сейчас известно о 1859 носителях этого родового имени, которые в основном живут в Киевской области.
Кстати, артистка сменила имя и фамилию в паспорте на свой творческий псевдоним, официально став Златой Огневич. Это решение она объяснила наличием псевдонима, которым удачно пользовалась в течение длительного времени.
В интервью для телеканала "Дом" певица рассказала, что нередко возникали проблемы с покупкой билетов или бронированием отелей на имя Злата Огневич. Это создавало дополнительные трудности, поэтому исполнительница решила превратить свой псевдоним на настоящее имя в паспорте.
Какое настоящее имя и фамилия Тины Кароль?
Настоящее имя и фамилия Тины Кароль – Татьяна Либерман.
Имя Татьяна имеет несколько версий происхождения: первая – из Древнего Рима и является формой мужского варианта Татиус и означает "госпожа из рода Татия", вторая – из Древней Греции и трактуется как "устроительница" или "основательница".
В то же время фамилия Либерман происходит от немецкого слова lieb, что означает "дорогой, любимый". В современном мире известно о 113 владельцах такого родового имени в Украине. Подавляющее большинство его носителей проживает в Киевской, Днепровской и Донецкой областях.