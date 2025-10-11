Втім, не всі знають, що Злата Огнєвіч – псевдонім, який згодом співачка зробила справжнім іменем у паспорті. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє ім'я та прізвище Злати Огнєвіч?

Справжнє ім'я та прізвище Злати Огнєвіч – Інна Бордюг.

Що цікаво, Інна – ім'я латинського походження, яке означає "бурхливий потік". Водночас прізвище Бордюг має кілька версій походження: перша – козацьке; друга – від слова "бордюг", яким називають "шкіру, зняту цілою з кози або теляти". Наразі відомо про 1859 носіїв цього родового імені, які здебільшого живуть на Київщині.

До речі, артистка змінила ім'я та прізвище в паспорті на свій творчий псевдонім, офіційно ставши Златою Огнєвіч. Це рішення вона пояснила наявністю псевдоніма, яким вдало користувалася протягом тривалого часу.

В інтерв'ю для телеканалу "Дім" співачка розповіла, що нерідко виникали проблеми з купівлею квитків чи бронювання готелів на ім'я Злата Огнєвіч. Це створювало додаткові труднощі, тому виконавиця вирішила перетворити свій псевдонім на справжнє ім'я в паспорті.

