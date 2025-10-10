Однак не всі слухачі знають, що насправді Тіна Кароль – псевдонім, який лише кілька років тому став її справжнім іменем та прізвищем. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль?

Справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Вона народилася 25 січня 1985 року в селищі Оротукан, що в Магаданській області, у Росії. У ранньому віці майбутня співачка разом з родиною переїхала до України, а саме до Івано-Франківська, де й почала свій творчий шлях.

Так, виконавиця здобула музичну освіту і брала участь у багатьох конкурсах та фестивалях. А свій знаменитий сценічний псевдонім артистка взяла на початку кар'єри для участі у пісенному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі у 2005 році.

Що цікаво, ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця".

Водночас прізвище Ліберман походить від німецького слова lieb, що означає "дорогий, коханий". У сучасному світі відомо про 113 власників такого родового імені в Україні. Переважна більшість його носіїв мешкає на Київщині, Дніпровщині та Донеччині.

