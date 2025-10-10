Однак не всі слухачі знають, що насправді Тіна Кароль – псевдонім, який лише кілька років тому став її справжнім іменем та прізвищем. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль?
Справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Вона народилася 25 січня 1985 року в селищі Оротукан, що в Магаданській області, у Росії. У ранньому віці майбутня співачка разом з родиною переїхала до України, а саме до Івано-Франківська, де й почала свій творчий шлях.
Так, виконавиця здобула музичну освіту і брала участь у багатьох конкурсах та фестивалях. А свій знаменитий сценічний псевдонім артистка взяла на початку кар'єри для участі у пісенному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі у 2005 році.
Що цікаво, ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця".
Водночас прізвище Ліберман походить від німецького слова lieb, що означає "дорогий, коханий". У сучасному світі відомо про 113 власників такого родового імені в Україні. Переважна більшість його носіїв мешкає на Київщині, Дніпровщині та Донеччині.
Які ще українські артисти використовують псевдоніми?
- Злата Огнєвіч вирішила змінити ім'я та прізвище Інна Бордюг через псевдонім, яким вдало користувалася протягом тривалого часу. Річ у тім, що в неї нерідко виникали проблеми з купівлею квитків чи бронювання готелів.
- Екссолістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос походить з родини з українсько-ассирійсько-грецьким корінням. Її справжнє повне ім'я – Хрисанті Дімопулос Янісівна. Тепер же співачка вирішила це змінити. Офіційно виконавиця тепер має ім'я Санта, а її по батькові змінилося з Янисівна на Ігорівна, бо саме так звати її біологічного батька.
- Колишня учасниця відомого гурту "НеАнгели" Слава Камінська спершу була відома як Ольга Кузнєцова. Проте вона виступала в колективі під сценічним псевдонімом Слава. У 2014 році виконавиця вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла прізвище чоловіка. Що цікаво, у 2021 році артистка зізналася на шоу "Світське життя", що офіційно змінила ім'я Ольга і тепер стала Славою в документах.