LifeStyle24 детальніше розповідає про українських знаменитостей, які вже давно відомі за своїм сценічним псевдонімом і вирішили закріпити його юридично. Так, зірки розпочали нову сторінку свого життя, зафіксувавши це документально.

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Добірка українських зірок, які змінили свої імена у документах

Злата Огнєвіч

Артистка раніше пояснювала, що рішення змінити ім'я та прізвище Інна Бордюг спричинене наявністю псевдоніма, яким вона вдало користувалася протягом тривалого часу. Річ у тім, що нерідко виникали проблеми з купівлею квитків чи бронювання готелів на ім'я Злата Огнєвіч. Це створювало додаткові проблеми, тому співачка вирішила перетворити свій псевдонім на справжнє ім'я в паспорті.

Що цікаво, цей вчинок не дуже сподобався її батькові, оскільки він "дуже ніжно ставиться до прізвища", бо воно старовинне, козацьке. Втім, за словами артистки, вона пообіцяла татові, що зробить все можливе, щоб її діти не втратили імені його роду.

Тіна Кароль

Співачка вигадала свій псевдонім перед пісенним конкурсом "Нова хвиля", де вона брала участь. Так, Тетяна Ліберман стала Тіною Кароль. Це рішення допомогло артистці у майбутньому, коли вона розірвала контракт зі своїм продюсером Олегом Чорним. Тоді Тіна змогла залишити собі власний псевдонім, про який вже знали українці.

Слава Камінська

Ексучасниця відомого гурту "НеАнгели" спершу була відома як Ольга Кузнєцова. Однак вона виступала в колективі під сценічним псевдонімом Слава. У 2014 році виконавиця вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського, тому взяла прізвище чоловіка. Ба більше, навіть після розлучення артистка залишила собі це родове ім'я. Крім цього, згодом Камінська зізналася, що офіційно стала Славою в паспорті.

Санта Дімопулос

Екссолістка "ВІА Гри" має українсько-ассирійсько-грецьке походження. Якось Хрисанті Дімопулос Янісівна захотіла повністю змінити свої ім'я, прізвище й по батькові. Саме тому тепер співачку офіційно звати Санта Дімопулос Ігорівна.

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