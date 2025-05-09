Що цікаво, деякі імена вважаються особливо рідкісними, адже їх не можна часто почути в сучасному світі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

Цікаво Сильні та впливові особистості: 5 імен, які мають найхаризматичніші чоловіки

Добірка імен, якими найчастіше називали дітей під час війни

Нерідко українці надихалися назвами відомих безпілотників та протитанкових ракетних комплексів. Наприклад, упродовж останніх трьох років доволі часто називали хлопчиків такими іменами, як-от Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Водночас українські батьки обирали для своїх доньок схожі варіанти – Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем. Що цікаво, багато українців давали подвійні імена дітям, одне з яких є традиційним, а інше – оригінальним.

Ба більше, одним з найпопулярніших імен для дівчаток вважається Стефанія. Його впізнаваність стрімко зросла у 2022 році – саме тоді гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі Євробаченні з однойменною піснею Stefania.

Серед інших поширених чоловічих імен, якими називали дітей під час повномасштабного вторгнення: Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Трістан, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер і Натанаїл.

Крім цього, до популярних жіночих імен, якими називали дітей з 2022 по 2025 роки, належать: Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Джасмін та Яснарада.

Імена, які оберігають своїх власниць

Ім'я Лада має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. У давнину так часто називали жінок-берегинь родинного затишку. Власниці цього імені відзначаються мудрістю та ніжністю.

Водночас давньослов'янське ім'я Орися означає "Ярина слава" або "та, що прославляє Яра". Такі дівчата мають гарну інтуїцію та завжди прагнуть здобувати нові знання. Орисі відчувають настрої інших, тому нерідко дають корисні поради своїм близьким.