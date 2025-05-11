LifeStyle24 подробнее рассказывает об украинских знаменитостях, которые уже давно известны по своему сценическому псевдониму и решили закрепить его юридически. Так, звезды начали новую страницу своей жизни, зафиксировав это документально.

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Подборка украинских звезд, которые изменили свои имена в документах

Злата Огневич

Артистка ранее объясняла, что решение изменить имя и фамилию Инна Бордюг вызвано наличием псевдонима, которым она удачно пользовалась в течение длительного времени. Дело в том, что нередко возникали проблемы с покупкой билетов или бронирования отелей на имя Злата Огневич. Это создавало дополнительные проблемы, поэтому певица решила превратить свой псевдоним на настоящее имя в паспорте.

Что интересно, этот поступок не очень понравился ее отцу, поскольку он "очень нежно относится к фамилии", потому что она старинная, казацкая. Впрочем, по словам артистки, она пообещала папе, что сделает все возможное, чтобы ее дети не потеряли имени его рода.

Тина Кароль

Певица придумала свой псевдоним перед песенным конкурсом "Новая волна", где она участвовала. Так, Татьяна Либерман стала Тиной Кароль. Это решение помогло артистке в будущем, когда она разорвала контракт со своим продюсером Олегом Черным. Тогда Тина смогла оставить себе собственный псевдоним, о котором уже знали украинцы.

Слава Каминская

Экс-участница известной группы "НеАнгелы" сначала была известна как Ольга Кузнецова. Однако она выступала в коллективе под сценическим псевдонимом Слава. В 2014 году исполнительница вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского, поэтому взяла фамилию мужа. Более того, даже после развода артистка оставила себе это родовое имя. Кроме этого, впоследствии Каминская призналась, что официально стала Славой в паспорте.

Санта Димопулос

Экс-солистка "ВИА Гры" имеет украинско-ассирийско-греческое происхождение. Как-то Хрисанти Димопулос Янисовна захотела полностью изменить свои имя, фамилию и отчество. Именно поэтому теперь певицу официально зовут Санта Димопулос Игоревна.

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