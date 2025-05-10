LifeStyle24 подготовил подборку известных украинских артистов подготовил подборку известных украинских артистов, которые скрывают свои настоящие имена за сценическими названиями. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

Не пропустите Они звучат только в Украине: 5 фамилий, которые невозможно услышать за границей

Подборка украинских звезд, которые пользуются псевдонимами

Одна из самых известных украинских певиц Джамала на самом деле имеет совсем другое имя – Сусанна Джамаладинова. Ее псевдоним является сокращенной версией фамилии. Артистка сознательно упростила свое имя, чтобы оно легче запоминалось и было понятным на международной сцене. Именно с этим псевдонимом она прославила Украину на весь мир, победив на песенном конкурсе Евровидение-2016 с песней "1944".

В то же время знаменитый певец Monatik также скрывает свое настоящее имя за сценическим. Дмитрий Монатик стилизовал написание собственной фамилии, сделав из него интересный псевдоним. Артист просто убрал имя, оставил только фамилию и придал ему современное звучание. Именно так и появился Monatik, которого теперь знает вся страна благодаря его зажигательным хитам.

Певица TAYANNA тоже выбрала сценическое имя, которое является переосмыслением ее настоящего – Татьяна Решетняк. Также псевдонимом на протяжении длительного времени пользуется Злата Огневич. Ее настоящее имя – Инна Бордюг. Впрочем, более десяти лет назад исполнительница изменила в паспорте свое имя и фамилию на сценический псевдоним.

Среди других украинских звезд, которые пользуются псевдонимами:

Верка Сердючка – Андрей Данилко.

MELOVIN – Константин Бочаров.

Потап – Алексей Потапенко.

Наталья Могилевская – Наталья Могила.

Тина Кароль – Татьяна Либерман.

Влад Дарвин – Владислав Приходько.

Позитив – Алексей Завгородний.

Jerry Heil – Яна Шемаева.

Отметим, ранее наша редакция рассказывала об украинских именах, которые стали популярными во время войны.