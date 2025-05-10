LifeStyle24 підготував добірку відомих українських артистів, які приховують свої справжні імена за сценічними назвами. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка українських зірок, які користуються псевдонімами

Одна з найвідоміших українських співачок Джамала насправді має зовсім інше ім'я – Сусанна Джамаладінова. Її псевдонім є скороченою версією прізвища. Артистка свідомо спростила своє ім'я, щоб воно легше запам'ятовувалося й було зрозумілим на міжнародній сцені. Саме з цим псевдонімом вона прославила Україну на весь світ, перемігши на пісенному конкурсі Євробачення-2016 з піснею "1944".

Водночас знаменитий співак Monatik також приховує своє справжнє ім'я за сценічним. Дмитро Монатік стилізував написання власного прізвища, зробивши з нього цікавий псевдонім. Артист просто прибрав ім'я, залишив лише прізвище й надав йому сучасного звучання. Саме так і з'явився Monatik, якого тепер знає вся країна завдяки його запальним хітам.

Співачка TAYANNA теж обрала сценічне ім'я, яке є переосмисленням її справжнього – Тетяна Решетняк. Також псевдонімом протягом тривалого часу користується Злата Огнєвіч. Її справжнє ім'я – Інна Бордюг. Втім, понад десять років тому виконавиця змінила в паспорті своє ім'я і прізвище на сценічний псевдонім.

Серед інших українських зірок, які користуються псевдонімами:

Вєрка Сердючка – Андрій Данилко.

MELOVIN – Костянтин Бочаров.

Потап – Олексій Потапенко.

Наталя Могилевська – Наталія Могила.

Тіна Кароль – Тетяна Ліберман.

Влад Дарвін – Владислав Приходько.

Позитив – Олексій Завгородній.

Jerry Heil – Яна Шемаєва.

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про українські імена, які стали популярними під час війни.