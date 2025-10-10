Однако не все слушатели знают, что на самом деле Тина Кароль – псевдоним, который лишь несколько лет назад стал ее настоящим именем и фамилией. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какое настоящее имя и фамилия Тины Кароль?

Настоящее имя и фамилия Тины Кароль: "Настоящее имя и фамилия Тины Кароль – Татьяна Либерман. Она родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан, что в Магаданской области, в России. В раннем возрасте будущая певица вместе с семьей переехала в Украину, а именно в Ивано-Франковск, где и начала свой творческий путь.

Так, исполнительница получила музыкальное образование и участвовала во многих конкурсах и фестивалях. А свой знаменитый сценический псевдоним артистка взяла в начале карьеры для участия в песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году.

Что интересно, имя Татьяна имеет несколько версий происхождения: первая – из Древнего Рима и является формой мужского варианта Татиус и означает "госпожа из рода Татия", вторая – из Древней Греции и трактуется как "устроительница" или "основательница".

В то же время фамилия Либерман происходит от немецкого слова lieb, что означает "дорогой, любимый". В современном мире известно о 113 владельцах такого родового имени в Украине. Подавляющее большинство его носителей проживает в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Какие еще украинские артисты используют псевдонимы?