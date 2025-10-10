Однако не все слушатели знают, что на самом деле Тина Кароль – псевдоним, который лишь несколько лет назад стал ее настоящим именем и фамилией. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какое настоящее имя и фамилия Тины Кароль?
Настоящее имя и фамилия Тины Кароль: "Настоящее имя и фамилия Тины Кароль – Татьяна Либерман. Она родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан, что в Магаданской области, в России. В раннем возрасте будущая певица вместе с семьей переехала в Украину, а именно в Ивано-Франковск, где и начала свой творческий путь.
Так, исполнительница получила музыкальное образование и участвовала во многих конкурсах и фестивалях. А свой знаменитый сценический псевдоним артистка взяла в начале карьеры для участия в песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году.
Что интересно, имя Татьяна имеет несколько версий происхождения: первая – из Древнего Рима и является формой мужского варианта Татиус и означает "госпожа из рода Татия", вторая – из Древней Греции и трактуется как "устроительница" или "основательница".
В то же время фамилия Либерман происходит от немецкого слова lieb, что означает "дорогой, любимый". В современном мире известно о 113 владельцах такого родового имени в Украине. Подавляющее большинство его носителей проживает в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Какие еще украинские артисты используют псевдонимы?
- Злата Огневич решила сменить имя и фамилию Инна Бордюг из-за псевдонима, которым удачно пользовалась в течение длительного времени. Дело в том, что у нее нередко возникали проблемы с покупкой билетов или бронированием отелей.
- Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос происходит из семьи с украинско-ассирийско-греческими корнями. Ее настоящее полное имя – Хрисанти Димопулос Янисовна. Теперь же певица решила это изменить. Официально исполнительница теперь носит имя Санта, а ее отчество изменилось с Янисовна на Игоревна, потому что именно так зовут ее биологического отца.
- Бывшая участница известной группы "НеАнгелы" Слава Каминская сначала была известна как Ольга Кузнецова. Однако она выступала в коллективе под сценическим псевдонимом Слава. В 2014 году исполнительница вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла фамилию мужа. Что интересно, в 2021 году артистка призналась на шоу "Светская жизнь", что официально сменила имя Ольга и теперь стала Славой в документах.