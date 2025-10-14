Однак не всі українці знають, що сценічне прізвище, за яким Наталію знають мільйони, насправді є псевдонімом. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Наталії Могилевської?

Справжнє прізвище Наталії Могилевської – Могила.

На початку своєї творчої кар'єри артистка вважала, що це родове ім'я не є вдалим варіантом для сцени. Саме тому Наталія взяла псевдонім Могилевська. На її думку, це прізвище більше пасує для шоубізнесу та сприяє швидкому запам'ятовуванню.

У сучасному світі відомо про 2273 носіїв прізвища Могила. Переважна більшість його власників наразі проживає на Київщині.

Що цікаво, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік. Крім цього, воно належало представникам київського міщанства.

