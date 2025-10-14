Однак не всі українці знають, що сценічне прізвище, за яким Наталію знають мільйони, насправді є псевдонімом. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє прізвище Наталії Могилевської?
Справжнє прізвище Наталії Могилевської – Могила.
На початку своєї творчої кар'єри артистка вважала, що це родове ім'я не є вдалим варіантом для сцени. Саме тому Наталія взяла псевдонім Могилевська. На її думку, це прізвище більше пасує для шоубізнесу та сприяє швидкому запам'ятовуванню.
У сучасному світі відомо про 2273 носіїв прізвища Могила. Переважна більшість його власників наразі проживає на Київщині.
Що цікаво, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік. Крім цього, воно належало представникам київського міщанства.
Які ще українські артисти використовують псевдоніми?
- Справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Свій знаменитий сценічний псевдонім артистка взяла на початку кар'єри для участі у пісенному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі у 2005 році.
- Злата Огнєвіч вирішила змінити ім'я та прізвище Інна Бордюг через псевдонім, яким вдало користувалася протягом тривалого часу. Річ у тім, що в неї нерідко виникали проблеми з купівлею квитків чи бронювання готелів.
- Співачка Слава Камінська, ексучасниця гурту "НеАнгели", спершу мала ім'я Ольга Кузнєцова. Однак на сцені вона використовувала лише псевдонім Слава. Після одруження з Едгаром Камінським у 2014 році вона взяла прізвище чоловіка. Згодом, як артистка розповіла у 2021 році на шоу "Світське життя", зірка повністю відмовилася від імені Ольга, офіційно змінивши його в документах на своє сценічне – Слава.