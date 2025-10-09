Попри легкість і веселий тон його творів, за псевдонімом ховалася людина з багатим життєвим шляхом. Яке справжнє прізвище Остапа Вишні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє прізвище Остапа Вишні?
Остап Вишня – це літературний псевдонім, під яким увійшов в історію української літератури Павло Михайлович Губенко. Як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища", це родове ім'я є типовим для українців і вказує на патронімічне коріння. Тобто на батька або предка, якого називали Губа, можливо, через виразні вуста.
Водночас прізвище Губенко має суфікс "-енко", тож його можна трактувати як "син або нащадок Губи".
У сучасному світі відомо про 3317 носіїв такого родового імені в Україні. Здебільшого його власники живуть на Київщині. Ба більше, прізвище Губенко згадується у козацьких реєстрах за 1756 та 1649 роки.
Справжнє прізвище Остапа Вишні – Губенко / Фото Українського інституту національної пам'яті
Які ще українські письменники використовували псевдоніми?
- Справжнє прізвище Панаса Мирного – Рудченко. Воно має суфікс "-енко", який у давнину часто використовували для формування родових імен патронімічного типу. Тобто таких, що виникли від імені батька першого носія.
- Водночас Леся Українка також користувалася псевдонімом. Її справжнє прізвище – Косач. Воно має кілька версій походження: перша – від назви птаха, самця тетерука; друга – від професії людини, яка працює з косою.
- Що цікаво, Олександр Олесь теж ховався за несправжнім прізвищем. Його реальне родове ім'я – Кандиба.