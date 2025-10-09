Попри легкість і веселий тон його творів, за псевдонімом ховалася людина з багатим життєвим шляхом. Яке справжнє прізвище Остапа Вишні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Остапа Вишні?

Остап Вишня – це літературний псевдонім, під яким увійшов в історію української літератури Павло Михайлович Губенко. Як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища", це родове ім'я є типовим для українців і вказує на патронімічне коріння. Тобто на батька або предка, якого називали Губа, можливо, через виразні вуста.

Водночас прізвище Губенко має суфікс "-енко", тож його можна трактувати як "син або нащадок Губи".

У сучасному світі відомо про 3317 носіїв такого родового імені в Україні. Здебільшого його власники живуть на Київщині. Ба більше, прізвище Губенко згадується у козацьких реєстрах за 1756 та 1649 роки.

Справжнє прізвище Остапа Вишні – Губенко / Фото Українського інституту національної пам'яті

