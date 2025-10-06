Та мало хто знає справжнє прізвище Івана. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє прізвище Івана Карпенко-Карого?
Псевдонім Іван Карпенко-Карий має символічне походження. Адже драматург поєднав ім'я свого батька, Карпа Тобілевича, та прізвище Гната Карого – героя п'єси Тараса Шевченка "Назар Стодоля". Так, Іван ніби поєднав родинну пам'ять із вшануванням творчості Великого Кобзаря.
Справжнє прізвище Івана Карпенко-Карого – Тобілевич. Що цікаво, коріння цього роду сягає ще XIV століття та пов'язане з історією Великого Князівства Литовського. Ймовірно, прізвище Тобілевич походить від слова "тубілець", яке трактується як "корінний мешканець певної землі". До того ж цей термін часто зустрічається в актах Литовської держави.
Крім цього, існує версія, що прізвище Тобілевич належить до патронімічних – тобто таких, що виникли від імені батька першого носія. Зокрема, від варіанту Тубіла або Тубела, що має германське походження. Основа "туб" пов'язана з готським dubo і староверхньонімецьким tubo, що означає "голуб", за даними Міжнародного шляхетського товариства "Збереження спадщини Тобілевичів".
У сучасному світі налічується лише 49 власників прізвища Тобілевич. Здебільшого представники цього родового імені мешкають на Київщині та Кіровоградщині.
Яке справжнє прізвище Олександра Олеся?
Справжнє прізвище Олександра Олеся – Кандиба. Нині відомо про 2020 носіїв цього родового імені. Переважна більшість власників такого прізвища мешкає на Київщині та Харківщині.
До речі, свій псевдонім "Олесь" Олександр обрав невипадково. Річ у тім, що так його полюбляла називати дружина – Віра Свадковська. Ліричність цього псевдоніму гармонійно збігалася з поетичним стилем Олександра, у якому перепліталися ніжність, туга і мрія.