Та мало хто знає справжнє прізвище Івана. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Івана Карпенко-Карого?

Псевдонім Іван Карпенко-Карий має символічне походження. Адже драматург поєднав ім'я свого батька, Карпа Тобілевича, та прізвище Гната Карого – героя п'єси Тараса Шевченка "Назар Стодоля". Так, Іван ніби поєднав родинну пам'ять із вшануванням творчості Великого Кобзаря.

Справжнє прізвище Івана Карпенко-Карого – Тобілевич. Що цікаво, коріння цього роду сягає ще XIV століття та пов'язане з історією Великого Князівства Литовського. Ймовірно, прізвище Тобілевич походить від слова "тубілець", яке трактується як "корінний мешканець певної землі". До того ж цей термін часто зустрічається в актах Литовської держави.

Крім цього, існує версія, що прізвище Тобілевич належить до патронімічних – тобто таких, що виникли від імені батька першого носія. Зокрема, від варіанту Тубіла або Тубела, що має германське походження. Основа "туб" пов'язана з готським dubo і староверхньонімецьким tubo, що означає "голуб", за даними Міжнародного шляхетського товариства "Збереження спадщини Тобілевичів".

У сучасному світі налічується лише 49 власників прізвища Тобілевич. Здебільшого представники цього родового імені мешкають на Київщині та Кіровоградщині.

