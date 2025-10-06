Но мало кто знает настоящую фамилию Ивана. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какая настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого?
Псевдоним Иван Карпенко-Карый имеет символическое происхождение. Ведь драматург соединил имя своего отца, Карпа Тобилевича, и фамилию Игната Карого – героя пьесы Тараса Шевченко "Назар Стодоля". Так, Иван будто соединил семейную память с чествованием творчества Великого Кобзаря.
Настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого – Тобилевич. Что интересно, корни этого рода достигает еще XIV века и связано с историей Великого Княжества Литовского. Вероятно, фамилия Тобилевич происходит от слова "тубилец", которое трактуется как "коренной житель определенной земли". К тому же этот термин часто встречается в актах Литовского государства.
Кроме этого, существует версия, что фамилия Тобилевич принадлежит к патронимическим – то есть таких, возникших от имени отца первого носителя. В частности, от варианта Тубила или Тубела, имеющего германское происхождение. Основа "туб" связана с готским dubo и староверхненемецким tubo, что означает "голубь", по данным Международного благородного общества "Сохранение наследия Тобилевичей".
В современном мире насчитывается лишь 49 владельцев фамилии Тобилевич. В основном представители этого родового имени живут в Киевской и Кировоградской областях.
Какая настоящая фамилия Александра Олеся?
Настоящая фамилия Александра Олеся – Кандыба. Сейчас известно о 2020 носителях этого родового имени. Подавляющее большинство владельцев такой фамилии живет в Киевской и Харьковской областях.
Кстати, свой псевдоним "Олесь" Александр выбрал неслучайно. Дело в том, что так его любила называть жена – Вера Свадковская. Лиричность этого псевдонима гармонично совпадала с поэтическим стилем Александра, в котором переплетались нежность, тоска и мечта.