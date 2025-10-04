Впрочем, родовое имя Олесь – литературный псевдоним художника. Настоящая его фамилия звучала иначе, пишет LifeStyle24 со ссылкой на "Бок о Бок: Сплоченные общины".

Смотрите также Занимает второе место среди самых популярных в Украине: что означает фамилия Шевченко

Какая настоящая фамилия Александра Олеся?

Настоящее имя и фамилия поэта – Александр Иванович Кандыба. Он родился на Сумщине, и с ранних лет имел особый талант к слову.

Что интересно, свой псевдоним "Олесь" Александр выбрал неслучайно. Дело в том, что так его любила называть жена – Вера Свадковская. Лиричность этого псевдонима гармонично совпадала с поэтическим стилем Александра, в котором переплетались нежность, тоска и мечта.

В современном мире известно о 2020 носителях фамилии Кандыба, по данным генеалогического общества "Родные". Подавляющее большинство владельцев такого родового имени проживает в Киевской и Харьковской областях.

Кстати, наша редакция рассказывала, какая девичья фамилия Елены Зеленской и что она означает.

Что означает настоящая фамилия Александра Олеся?