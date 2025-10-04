Впрочем, родовое имя Олесь – литературный псевдоним художника. Настоящая его фамилия звучала иначе, пишет LifeStyle24 со ссылкой на "Бок о Бок: Сплоченные общины".
Смотрите также Занимает второе место среди самых популярных в Украине: что означает фамилия Шевченко
Какая настоящая фамилия Александра Олеся?
Настоящее имя и фамилия поэта – Александр Иванович Кандыба. Он родился на Сумщине, и с ранних лет имел особый талант к слову.
Что интересно, свой псевдоним "Олесь" Александр выбрал неслучайно. Дело в том, что так его любила называть жена – Вера Свадковская. Лиричность этого псевдонима гармонично совпадала с поэтическим стилем Александра, в котором переплетались нежность, тоска и мечта.
В современном мире известно о 2020 носителях фамилии Кандыба, по данным генеалогического общества "Родные". Подавляющее большинство владельцев такого родового имени проживает в Киевской и Харьковской областях.
Кстати, наша редакция рассказывала, какая девичья фамилия Елены Зеленской и что она означает.
Что означает настоящая фамилия Александра Олеся?
- В древности словом "кандыба" называли большого, но еще неуклюжего коня. Вероятно, такую фамилию мог получить человек, который работал с этими животными, или человек с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- В то же время существует и другая версия: фамилия могла иметь тюркское происхождение и быть сокращением от родового имени Кандыбей.
- Не менее важно, что род Кандыб известен еще с XVI века среди казацкой старшины на Правобережье. В эпоху Руины, в XVII веке, часть представителей этого рода переселилась в Конотопскую сотню, а впоследствии – на Слобожанщину. Именно из этой ветви, по предположению исследователей, происходил и будущий украинский поэт, который для своего творчества выбрал мелодичный псевдоним "Олесь".