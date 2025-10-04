Втім, родове ім'я Олесь – літературний псевдонім митця. Справжнє його прізвище звучало інакше, пише LifeStyle24 з посиланням на "Пліч-о-Пліч: Згуртовані громади".
Яке справжнє прізвище Олександра Олеся?
Справжнє ім'я й прізвище поета – Олександр Іванович Кандиба. Він народився на Сумщині, і з ранніх років мав особливий хист до слова.
Що цікаво, свій псевдонім "Олесь" Олександр обрав невипадково. Річ у тім, що так його полюбляла називати дружина – Віра Свадковська. Ліричність цього псевдоніму гармонійно збігалася з поетичним стилем Олександра, у якому перепліталися ніжність, туга і мрія.
У сучасному світі відомо про 2020 носіїв прізвища Кандиба, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Переважна більшість власників такого родового імені мешкає на Київщині та Харківщині.
Що означає справжнє прізвище Олександра Олеся?
- У давнину словом "кандиба" називали великого, але ще незграбного коня. Ймовірно, таке прізвище міг отримати чоловік, який працював із цими тваринами, або ж людина з порушенням опорно-рухового апарату.
- Водночас існує й інша версія: прізвище могло мати тюркське походження і бути скороченням від родового імені Кандибей.
- Не менш важливо, що рід Кандиб відомий ще з XVI століття серед козацької старшини на Правобережжі. У Добу Руїни, у XVII столітті, частина представників цього роду переселилася до Конотопської сотні, а згодом – на Слобожанщину. Саме з цієї гілки, за припущенням дослідників, походив і майбутній український поет, який для своєї творчості обрав мелодійний псевдонім "Олесь".