Втім, родове ім'я Олесь – літературний псевдонім митця. Справжнє його прізвище звучало інакше, пише LifeStyle24 з посиланням на "Пліч-о-Пліч: Згуртовані громади".

Яке справжнє прізвище Олександра Олеся?

Справжнє ім'я й прізвище поета – Олександр Іванович Кандиба. Він народився на Сумщині, і з ранніх років мав особливий хист до слова.

Що цікаво, свій псевдонім "Олесь" Олександр обрав невипадково. Річ у тім, що так його полюбляла називати дружина – Віра Свадковська. Ліричність цього псевдоніму гармонійно збігалася з поетичним стилем Олександра, у якому перепліталися ніжність, туга і мрія.

У сучасному світі відомо про 2020 носіїв прізвища Кандиба, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Переважна більшість власників такого родового імені мешкає на Київщині та Харківщині.

Що означає справжнє прізвище Олександра Олеся?