Та, як і кожна людина, перша леді має свою родинну історію, у якій важливе місце займає її дівоче прізвище. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке дівоче прізвище Олени Зеленської?
Дівоче прізвище Олени Зеленської – Кияшко. Це родове ім'я зберігає пам'ять про рід, у якому народилася та зростала перша леді України. Водночас воно нагадує про її дитинство в Кривому Розі та перші кроки на шляху професійного становлення.
Прізвище Кияшко походить із давніх українських родин і має характерне звучання для південних і центральних регіонів України. Воно є частиною особистої історії Олени, яку вона не відділяє від теперішнього життя. Адже, навіть ставши Зеленською, перша леді продовжує нести у собі пам'ять про рід, який сформував її світогляд і характер.
Що означає дівоче прізвище Олени Зеленської?
- За однією з версій, прізвище Кияшко може походити від імені легендарного засновника Києва – Кия. Водночас це родове ім'я могли давати людям, які мали зв'язок зі столицею України в минулому. Наприклад, власники цього прізвища жили в Києві чи переїхали туди з іншого міста.
- Крім цього, існує версія, що прізвище Кияшко утворене від слова "кий", що означало "палицю" чи "посох". Ймовірно, у давнину люди з таким родовим іменем були сильними та авторитетними.
- У сучасному світі дівоче прізвище Олени Зеленської вважається рідкісним в Україні. Адже відомо лише про 1686 його носіїв, які переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині.
- Що цікаво, прізвище Кияшко згадується у реєстрах серед старшини Гетьманщини, православного духовенства та київського міщанства.