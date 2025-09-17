У давнину наші пращури цінували дотепність і влучність під час створення родових імен. Саме тому виникли цікаві смішні прізвища, які збереглися до наших часів – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Які смішні прізвища можна почути в Україні?
За допомогою гумору предки часто утворювали особливі прізвища, які могли бути пов'язані з рисами характеру, зовнішністю чи звичками людини. Згодом ці жартівливі прізвиська перетворювалися на повноцінні прізвища, і нині вони дивують нас своєю оригінальністю. Серед смішних українських родових імен:
- Куркуль – 10 власників.
- Дрищенко – 3 представники.
- Гопко – 445 українців.
- Крутько – 2043 носії.
- Задрипанко – не залишилося носіїв в Україні.
- Козолуп – 329 власників.
- Бублик – 4338 представників.
- Салоїд – 309 українців.
- Тягнибок – 46 носіїв.
- Пузир – 700 власників.
- Дригало – 93 представники.
- Жуйборода – 96 носіїв.
- Кукурудза – 1151 українець.
Смішні прізвища в Україні / Фото Freepik
Рідкісні жартівливі українські прізвища
- У давнину люди нерідко використовували гумор, щоб створити прізвища. Так, смішні прізвиська швидко перетворювалися на родові імена, які збереглися до наших часів.
- Що цікаво, більшість таких прізвищ раніше належала козакам. Саме тому жартівливі родові імена дуже часто згадуються у козацьких реєстрах.
- Серед жартівливих прізвищ, які можна почути в Україні: Непийвода, Перебийніс, Паливода, Дрімайло, Сопель, Слинюк, Нагнибіда та Убийвовк.