У давнину наші пращури цінували дотепність і влучність під час створення родових імен. Саме тому виникли цікаві смішні прізвища, які збереглися до наших часів – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Цікаво Ви точно їх чули: 10 українських прізвищ, які звучать як лайка

Які смішні прізвища можна почути в Україні?

За допомогою гумору предки часто утворювали особливі прізвища, які могли бути пов'язані з рисами характеру, зовнішністю чи звичками людини. Згодом ці жартівливі прізвиська перетворювалися на повноцінні прізвища, і нині вони дивують нас своєю оригінальністю. Серед смішних українських родових імен:

  • Куркуль – 10 власників.
  • Дрищенко – 3 представники.
  • Гопко – 445 українців.
  • Крутько – 2043 носії.
  • Задрипанко – не залишилося носіїв в Україні.
  • Козолуп – 329 власників.
  • Бублик – 4338 представників.
  • Салоїд – 309 українців.
  • Тягнибок – 46 носіїв.
  • Пузир – 700 власників.
  • Дригало – 93 представники.
  • Жуйборода – 96 носіїв.
  • Кукурудза – 1151 українець.

Смішні прізвища в Україні Смішні прізвища в Україні / Фото Freepik

Рідкісні жартівливі українські прізвища

  • У давнину люди нерідко використовували гумор, щоб створити прізвища. Так, смішні прізвиська швидко перетворювалися на родові імена, які збереглися до наших часів.
  • Що цікаво, більшість таких прізвищ раніше належала козакам. Саме тому жартівливі родові імена дуже часто згадуються у козацьких реєстрах.
  • Серед жартівливих прізвищ, які можна почути в Україні: Непийвода, Перебийніс, Паливода, Дрімайло, Сопель, Слинюк, Нагнибіда та Убийвовк.