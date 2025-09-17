У давнину наші пращури цінували дотепність і влучність під час створення родових імен. Саме тому виникли цікаві смішні прізвища, які збереглися до наших часів – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Цікаво Ви точно їх чули: 10 українських прізвищ, які звучать як лайка

Які смішні прізвища можна почути в Україні?

За допомогою гумору предки часто утворювали особливі прізвища, які могли бути пов'язані з рисами характеру, зовнішністю чи звичками людини. Згодом ці жартівливі прізвиська перетворювалися на повноцінні прізвища, і нині вони дивують нас своєю оригінальністю. Серед смішних українських родових імен:

Куркуль – 10 власників.

– 10 власників. Дрищенко – 3 представники.

– 3 представники. Гопко – 445 українців.

– 445 українців. Крутько – 2043 носії.

– 2043 носії. Задрипанко – не залишилося носіїв в Україні.

– не залишилося носіїв в Україні. Козолуп – 329 власників.

– 329 власників. Бублик – 4338 представників.

– 4338 представників. Салоїд – 309 українців.

– 309 українців. Тягнибок – 46 носіїв.

– 46 носіїв. Пузир – 700 власників.

– 700 власників. Дригало – 93 представники.

– 93 представники. Жуйборода – 96 носіїв.

– 96 носіїв. Кукурудза – 1151 українець.

Смішні прізвища в Україні / Фото Freepik

Рідкісні жартівливі українські прізвища