В древности наши предки ценили остроумие и меткость при создании родовых имен. Именно поэтому возникли интересные смешные фамилии, которые сохранились до наших дней – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какие смешные фамилии можно услышать в Украине?
С помощью юмора предки часто образовывали особые фамилии, которые могли быть связаны с чертами характера, внешностью или привычками человека. Впоследствии эти шуточные прозвища превращались в полноценные фамилии, и сейчас они удивляют нас своей оригинальностью. Среди смешных украинских родовых имен:
- Кулак – 10 владельцев.
- Дрищенко – 3 представителя.
- Гопко – 445 украинцев.
- Крутько – 2043 носителя.
- Задрипанко – не осталось носителей в Украине.
- Козолуп – 329 владельцев.
- Бублик – 4338 представителей.
- Салоид – 309 украинцев.
- Тягнибок – 46 носителей.
- Пузырь – 700 владельцев.
- Дрыгало – 93 представителя.
- Жуйборода – 96 носителей.
- Кукуруза – 1151 украинец.
Смешные фамилии в Украине / Фото Freepik
Редкие шутливые украинские фамилии
- В древности люди нередко использовали юмор, чтобы создать фамилии. Так, смешные прозвища быстро превращались в родовые имена, которые сохранились до наших дней.
- Что интересно, большинство таких фамилий ранее принадлежало казакам. Именно поэтому шуточные родовые имена очень часто упоминаются в казацких реестрах.
- Среди шуточных фамилий, которые можно услышать в Украине: Непийвода, Перебийнис, Паливода, Дримайло, Сопель, Слинюк, Нагнибида и Убийвовк.