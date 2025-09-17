В древности наши предки ценили остроумие и меткость при создании родовых имен. Именно поэтому возникли интересные смешные фамилии, которые сохранились до наших дней – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Интересно Вы точно их слышали: 10 украинских фамилий, которые звучат как ругань

Какие смешные фамилии можно услышать в Украине?

С помощью юмора предки часто образовывали особые фамилии, которые могли быть связаны с чертами характера, внешностью или привычками человека. Впоследствии эти шуточные прозвища превращались в полноценные фамилии, и сейчас они удивляют нас своей оригинальностью. Среди смешных украинских родовых имен:

Кулак – 10 владельцев.

– 10 владельцев. Дрищенко – 3 представителя.

– 3 представителя. Гопко – 445 украинцев.

– 445 украинцев. Крутько – 2043 носителя.

– 2043 носителя. Задрипанко – не осталось носителей в Украине.

– не осталось носителей в Украине. Козолуп – 329 владельцев.

– 329 владельцев. Бублик – 4338 представителей.

– 4338 представителей. Салоид – 309 украинцев.

– 309 украинцев. Тягнибок – 46 носителей.

– 46 носителей. Пузырь – 700 владельцев.

– 700 владельцев. Дрыгало – 93 представителя.

– 93 представителя. Жуйборода – 96 носителей.

– 96 носителей. Кукуруза – 1151 украинец.

Смешные фамилии в Украине / Фото Freepik

Редкие шутливые украинские фамилии