Что интересно, большинство таких фамилий ранее принадлежало казакам. Именно поэтому шуточные родовые имена очень часто упоминаются в казацких реестрах. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

Какие редкие шуточные фамилии можно услышать в Украине?

Некоторые украинские фамилии происходят от забавных прозвищ или особенностей характера человека. Например, можно встретить родовые имена, которые сразу вызывают улыбку, ведь имеют интересное и необычное звучание. Среди шуточных фамилий, которые можно услышать в Украине:

Хропач – известно о 104 носителях этой фамилии, которые живут на территории нашей страны.

Дримайло – насчитывается 30 владельцев такого родового имени.

Сопель – им может похвастаться 151 украинец.

Слинюк – 98 человек имеют такую фамилию.

Неижборщ – 20 граждан Украины с этим родовым именем.

Недайкаша – считается самым редким в этой подборке, потому что известно лишь о 8 его носителях.

Непийвода – 1107 представителей этой фамилии живут в Украине.

Перебийнис – известно о 1194 носителях такого родового имени.

Паливода – 1633 владельца этой фамилии.

Нагнибида – насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем.

Убийвовк – 183 представителя такой фамилии сейчас проживают в Украине.

Как звучат самые забавные фамилии в Украине?

В Украине можно услышать фамилии разнообразного происхождения. Некоторые из них звучат настолько забавно, что вызывают смех уже с первого прочтения. К самым смешным родовым именам относятся: