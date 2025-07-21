LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о самых смешных фамилиях, которые можно услышать в Украине. Подробнее о них – читайте далее в материале.

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Подборка самых забавных фамилий в Украине: как они звучат?

Наши предки образовывали забавные фамилии учитывая профессию, черты характера или место жительства людей. Большинство украинских родовых имен возникло еще во времена существования Запорожской Сечи. Вполне вероятно, что смешные фамилии могли принадлежать казакам. К самым смешным родовым именам относятся:

Прищ – им могут похвастаться 200 украинцев.

Мохнаткина – сейчас владельцами этой фамилии являются 25 человек.

Лярва – такую фамилию имеет только один украинец.

Смердюк – пока известно о 7 представителях этого родового имени.

Ананидзе – 6 носителей такой фамилии.

Уродов – насчитывается лишь 2 человека с такими родовым именем.

Барыга – остался 1 носитель этой редкой фамилии, который живет в Украине.

Сопливый – пока известно о 4 украинцах, которые имеют эту фамилию.

Самые смешные фамилии в Украине / Фото Freepik

Какие еще существуют смешные фамилии?