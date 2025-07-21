LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найсмішніші прізвища, які можна почути в Україні. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

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Добірка найкумедніших прізвищ в Україні: як вони звучать?

Наші предки утворювали кумедні прізвища з огляду на професію, риси характеру або місце проживання людей. Більшість українських родових імен виникла ще за часів існування Запорізької Січі. Цілком ймовірно, що смішні прізвища могли належати козакам. До найкумедніших родових імен належать:

Прищ – ним можуть похизуватися 200 українців.

Мохнаткіна – нині власниками цього прізвища є 25 людей.

Лярва – таке прізвище має лише один українець.

Смердюк – наразі відомо про 7 представників цього родового імені.

Ананідзе – 6 носіїв такого прізвища.

Уродов – налічується лише 2 людини з такими родовим іменем.

Барига – залишився 1 носій цього рідкісного прізвища, який живе в Україні.

Сопливий – наразі відомо про 4 українців, які мають це прізвище.

Найкумедніші прізвища в Україні / Фото Freepik

Які ще існують смішні прізвища?