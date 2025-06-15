Більшість з цих прізвищ пов'язані з назвами страв. Про це детальніше розповідає – LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, пов'язаних з їжею

У давнину прізвища формували з огляду на різні чинника. Зокрема, багато родових імен наші предки утворювали на основі рис характеру, роду діяльності, певних звичок та уподобань людини. Що цікаво, пращури, які відзначалися особливою пристрастю до їжі, полюбляли готувати різні страви та пригощати ними інших, могли похизуватися "смачними" прізвищами. Серед них:

Борщ – 5052 носії.

Брюхань – 157 власників.

Булка – 1056 представників.

Варениця – 812 українців.

Жовтобрюх – 730 носіїв.

Лакомий – 65 власників.

Ласий – 41 представник.

Малай – 1203 українці.

Масло – 2012 носіїв.

Молоко – 90 власників.

Напха – 24 представники.

Пузач – 164 українці.

Сало – 4387 носіїв.

Скороїд – 16 власників.

Смакула – 224 представники.

Трипуз – 62 українці.

Череватий – 603 носії.

Черевуха – 10 власників.

Юшка – 38 представників.

Прізвища, пов'язані з їжею / Фото Freepik

Рідкісні жартівливі прізвища

В Україні налічується лише 103 носії рідкісного жартівливого прізвища Підкуймуха. Здебільшого вони мешкають на Львівщині. Це прізвище також згадується серед тих, хто жив за часів Першої світової війни, Другої світової війни та Голодомору.

Крім цього, нині відомо про 1787 носіїв прізвища Верещака, які проживають в Україні. Однак найбільше власників цього родового імені мешкає на Полтавщині та Харківщині. Прізвище Верещака згадується серед представників шляхти Речі Посполитої, старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих. Також це родове ім'я можна побачити у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.