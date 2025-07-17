Несмотря на свой возраст, эти имена не потеряли очарования и значения, а некоторые из них даже возвращаются в моду. Подробнее о старинных женских именах – рассказывает LifeStyle24.

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Подборка старинных украинских имен для девушек: как назвать дочь?

Ярина

По одной из версий, имя Ярина имеет славянское происхождение и трактуется как "солнечная" или "яркая". В древности так часто называли девушек, которые отличались жизнерадостностью и доброжелательностью. Такие женщины – энергичные и решительные, поэтому легко достигают желаемого.

Квитослава

Это имя имеет славянские корни и означает "та, что прославляет цветы". Обычно так называют жизнерадостных женщин, которым легко знакомиться с другими людьми. Представительницы этого имени ценят красоту и гармонию, поэтому часто имеют изысканный вкус в искусстве.

Зоряна

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "звездная" или "та, что сияет, как звезда". Такие женщины имеют глубокий внутренний мир, поэтому притягивают к себе людей. Обладательницы этого имени часто вдохновляют других, ведь отмечаются творческими способностями.

Старинные украинские имена / Фото Freepik

Богдана

Имя Богдана имеет такое древнеславянское происхождение и означает "Богом данная". Его обладательницами становятся очень мудрые и спокойные девушки. Богданы любят проводить время в одиночестве и ценят покой и тишину.

Вера

Это имя имеет также старославянское происхождение и означает "вера". В древности так звали одну из мучениц, дочь святой Софии, которую пытались обратить в язычество, но она была против этого. В то же время сейчас такое имя дают добрым и рассудительным девушкам, которые отличаются сильным характером. Веры – творческие личности, которые могут создавать прекрасное своими руками.

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