LifeStyle24 рассказывает о малоупотребительных женских именах, которыми стоит назвать дочь в 2025 году. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

Интересно 5 женских имен, которые приносят своим обладательницам несчастье

Подборка малоупотребительных женских имен

Ружена

По одной из версий, это имя имеет славянские корни и означает "роза". Такие девушки любят искусство, музыку и поэзию. В то же время Ружены имеют внутренний стержень, поэтому будут защищать своих родных до последнего. Представительницы этого имени – решительные и целеустремленные, поэтому нередко вызывают восхищение у других людей.

Юстина

Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского имени Юстус, вторая – с латинского языка, где переводится как "справедливая". Юстины имеют развитую интуицию, что помогает им при решении проблем. Владелицы этого имени отмечаются умом, порядочностью и мудростью, из-за чего они имеют большой круг общения.

Стефания

Это имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "венец" или "диадема". Обычно так называют красивых женщин, которые имеют много поклонников. Такие девушки отличаются нежностью и добротой, поэтому легко притягивают новые знакомства.

Малоупотребительные женские имена / Фото Freepik

Евдокия

Это имя происходит из Древней Греции и означает "та, что имеет добрую славу". В древности так называли как состоятельных, так и бедных женщин. Представительницы этого имени имеют хорошие отношения с людьми благодаря своей коммуникабельности и искренности. Евдокии борются за справедливость и всегда помогают другим достичь целей.

Илария

Имя Илария имеет латинские корни и переводится как "радостная" или "веселая". Его обладательницы могут легко стать лидерами и возглавить команду. Иларии – уверенные в себе женщины, которые не боятся препятствий, поэтому быстро решают любые проблемы и конфликты.

Напомним, что на днях мы писали об украинских именах, которые нравятся американцам.