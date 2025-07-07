Впрочем, некоторые варианты могут привлечь беды и несчастья. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Подборка женских имен, которые приносят несчастье

Лилия

Это имя происходит из латинского языка и означает "лилия". В основном так называют красивых девушек, которые способны захватывать внимание других. Впрочем, имя Лилия нередко связывают с образом Лилит – первой жены Адама, по одной из легенд. Поэтому в некоторых культурах оно ассоциируется с демонами и завистью.

Марина

Имя Марина имеет также латинское происхождение и трактуется как "морская". В древности так часто называли непредсказуемых девушек, которые любили различные приключения. В то же время обладательницы этого имени отмечаются непостоянством и напыщенностью. Кроме этого, Маринам в течение длительного времени может не везти в любви.

Ирина

Такое имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "мир". Раньше так называли спокойных женщин, которые избегали конфликтов. Несмотря на хорошее значение, в народе верят, что обладательницами этого имени становятся девушки, которые способны разрушить семью.

Имена, которые приносят несчастье / Фото Freepik

Оксана

Это имя имеет древнегреческие корни и означает "путешественница" или "гостеприимная". Наши предки считали, что такие женщины приносят в дом только негатив и беду. Представительницы этого имени часто имеют непростую судьбу. В то же время Оксан иногда называют легкомысленными.

Виолетта

Имя Виолетта имеет латинское происхождение и трактуется как "фиалка". Такие девушки отличаются эмоциональностью и решительностью. Однако Виолетты – непостоянные женщины, поэтому могут отпугнуть потенциального партнера и остаться в одиночестве.

Какие женские имена оберегают от зла

Имя Злата имеет славянские корни и означает "золотая". Такие женщины – добрые и щедрые, они дарят свою любовь всем вокруг. Обладательницы этого имени способны заживлять раны словом и собственным присутствием.

В то же время имя Евгения имеет древнегреческое происхождение и означает "благородная". В древности оно принадлежало спокойным девушкам, которые всегда были внимательными к другим. Евгении могут легко отличить правду от лжи. В то же время обладательницы этого имени любят помогать родным.