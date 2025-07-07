Втім, деякі варіанти можуть привабити біди та нещастя. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Добірка жіночих імен, які приносять нещастя

Лілія

Це ім'я походить з латинської мови та означає "лілія". Здебільшого так називають красивих дівчат, які здатні захоплювати увагу інших. Втім, ім'я Лілія нерідко пов'язують з образом Ліліт – першої жінки Адама, за однією з легенд. Через це в деяких культурах воно асоціюється з демонами та заздрістю.

Марина

Ім'я Марина має також латинське походження та трактується як "морська". У давнину так часто називали непередбачуваних дівчат, які полюбляли різні пригоди. Водночас власниці цього імені відзначаються непостійністю та пихатістю. Крім цього, Маринам протягом тривалого часу може не щастити в коханні.

Ірина

Таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "мир". Раніше так називали спокійних жінок, які уникали конфліктів. Попри гарне значення, у народі вірять, що власницями цього імені стають дівчата, які здатні зруйнувати сім'ю.

Імена, які приносять нещастя / Фото Freepik

Оксана

Це ім'я має давньогрецьке коріння та означає "мандрівниця" або "гостинна". Наші предки вважали, що такі жінки приносять у дім лише негатив та біду. Представниці цього імені часто мають непросту долю. Водночас Оксан іноді називають легковажними.

Віолетта

Ім'я Віолетта має латинське походження та трактується як "фіалка". Такі дівчата відзначаються емоційністю та рішучістю. Однак Віолетти – непостійні жінки, тому можуть відлякати потенційного партнера та залишитися на самоті.

Які жіночі імена оберігають від зла

Ім'я Злата має слов'янське коріння та означає "золота". Такі жінки – добрі та щедрі, вони дарують свою любов усім навколо. Власниці цього імені здатні загоювати рани словом і власною присутністю.

Водночас ім'я Євгенія має давньогрецьке походження та означає "благородна". У давнину воно належало спокійним дівчатам, які завжди були уважними до інших. Євгенії можуть легко відрізнити правду від брехні. Водночас власниці цього імені полюбляють допомагати найріднішим.