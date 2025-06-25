LifeStyle24 подготовил подборку женских имен, которые притягивают благополучие и оберегают от зла. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

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Подборка женских имен, которые оберегают от зла

Евгения

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "благородная". В древности оно принадлежало спокойным девушкам, которые всегда были внимательными к другим. Евгении могут легко отличить правду от лжи. В то же время обладательницы этого имени любят помогать родным.

Вера

Такое имя имеет латинские корни и переводится как "вера". Его обладательницами обычно являются стойкие девушки, которые отличаются честностью и способностью давать полезные советы в самые темные времена. Эти женщины нередко вдохновляют других на новые свершения.

Зоряна

Это славянское имя, которое образовано от слова "заря". Именно поэтому оно может трактоваться как "несущая свет звезды". Представительницы этого имени – вдохновенные и мечтательные женщины, способны излучать только положительную энергию. Зоряны часто достигают успеха в творческой сфере, потому что могут собственноручно создавать что-то прекрасное.

Имена, которые оберегают / Фото Freepik

Злата

Имя Злата также имеет славянские корни и означает "золотая". Такие женщины – добрые и щедрые, они дарят свою любовь всем вокруг. Обладательницы этого имени способны заживлять раны словом и собственным присутствием.

Ярослава

Такое имя имеет древнеславянское происхождение и означает "та, что яра славой". Ярославы стремятся бороться за справедливость, правду и добро даже тогда, когда это сложно. Эти женщины никогда не откажут в помощи, а взамен будут защищать близких до последнего.

Напомним, ранее наша редакция уже рассказывала о женских именах, которые приносят своим обладательницам счастье.