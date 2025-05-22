LifeStyle24 подготовил подборку имен женщин, которым не везет в личной жизни. Хоть эти варианты и звучат красиво, но за ними скрываются непонимание и одиночество.

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Подборка женских имен, которым не везет в любви

Инга

По одной из версий, это имя имеет скандинавские корни и переводится как "та, что находится под защитой бога плодородия". Такие женщины могут быть очень искренними, но одновременно – отстраненными, из-за чего их не всегда понимают. Души представительниц этого имени нуждаются в глубокой связи, а не легких флиртах. Инги могут долго ждать свою вторую половинку и иногда не пускать в сердца тех, кто уже рядом.

Анастасия

Такое имя происходит из древнегреческого языка и означает "воскрешение". В современном мире так называют мечтательных женщин, которые имеют богатое воображение. Они умеют любить по-настоящему, но нередко их любовь бывает односторонней. Обладательницы этого имени заботятся и прощают даже тогда, когда уже надо уходить. Светлая энергетика Анастасий привлекает обычно тех мужчин, которые привыкли принимать чувства и никогда не отвечать взаимностью.

Разбитое сердце / Фото Freepik

Дарья

Имя Дарья имеет древнеперсидское происхождение и трактуется как "та, что владеет добром" или "победительница". Его представительницы – уверенные и успешные женщины, которые не боятся быть прямолинейными. Однако именно это иногда пугает мужчин, ведь не каждый готов почувствовать себя партнером такой девушки. Дарьи хотят быть любимыми, но боятся показать слабость, поэтому могут казаться холодными.

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