LifeStyle24 підготував добірку імен жінок, яким не щастить в особистому житті. Хоч ці варіанти й звучать красиво, але за ними ховаються нерозуміння та самотність.

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Добірка жіночих імен, яким не щастить у коханні

Інга

За однією з версій, це ім'я має скандинавське коріння та перекладається як "та, що перебуває під захистом бога родючості". Такі жінки можуть бути дуже щирими, але водночас – відстороненими, через що їх не завжди розуміють. Душі представниць цього імені потребують глибокого зв'язку, а не легких фліртів. Інги можуть довго чекати на свою другу половинку та іноді не пускати в серця тих, хто вже поруч.

Анастасія

Таке ім'я походить з давньогрецької мови та означає "воскресіння". У сучасному світі так називають мрійливих жінок, які мають багату уяву. Вони вміють любити по-справжньому, але нерідко їхнє кохання буває одностороннім. Власниці цього імені піклуються та пробачають навіть тоді, коли вже треба йти. Світла енергетика Анастасій приваблює зазвичай тих чоловіків, які звикли приймати почуття та ніколи не відповідати взаємністю.

Розбите серце / Фото Freepik

Дар'я

Ім'я Дарія має давньоперське походження та трактується як "та, що володіє добром" або "переможниця". Його представниці – впевнені та успішні жінки, які не бояться бути прямолінійними. Однак саме це іноді лякає чоловіків, адже не кожен готовий відчути себе партнером такої дівчини. Дар'ї хочуть бути коханими, але бояться показати слабкість, тому можуть здаватися холодними.

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про жіночі імена, які приносять своїм власницям щастя.