Обычно эти варианты имеют положительную энергетику. LifeStyle24 рассказывает подробнее о том, какие именно женские имена дарят своим обладательницам удачу и жизненную радость.

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Подборка женских имен, которые приносят счастье

Жозефина

Оно происходит от французского имени Джозеф, что в Библии звучит как Иосиф. Жозефина означает "благословенная" из-за связи со Священным Писанием. Обладательницы этого имени – целеустремленные и сдержанные, им всегда удается очаровать людей вокруг. Жозефины – очень харизматичные, поэтому надолго остаются в памяти других.

Мария

Имя Мария происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа" или "любимая". Его представительницы способны зарядить жизнерадостностью всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Марии восхищают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить.

Агата

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "добрая" или "хорошая". Его представительницы отмечаются устойчивостью и настойчивостью, поэтому всегда достигают собственных целей. Такие женщины имеют развитое чувство справедливости и никогда не отказываются от своих обещаний. Агаты способны сплотить вокруг себя людей, благодаря оптимизму и позитиву.

Женские имена, которые приносят счастье / Фото Freepik

Анастасия

Такое имя происходит из древнегреческого языка и означает "воскресение". В современном мире так называют мечтательных женщин, которые имеют богатое воображение. Представительницы этого имени легко находят общий язык с новыми людьми. Анастасии – трудолюбивые и волевые девушки, которые всегда будут отстаивать свое мнение до конца.

Мирослава

Имя Мирослава имеет славянское происхождение и означает "та, что приносит мир и славу". Так называют рассудительных, неконфликтных и спокойных женщин. Они стараются решить проблемы только мирным путем. Мирославы – целеустремленные и настойчивые, поэтому легко выполняют любые задачи.

Женские имена, которые оберегают своих обладательниц

Имя Лада имеет древнеславянское происхождение, которое связано с богиней Ладой, которая была покровительницей любви и брака. В древности так часто называли женщин-хранительниц семейного уюта. Обладательницы этого имени отличаются мудростью и нежностью.

К тому же древнеславянское имя Орыся означает "Ярина слава" или "та, что прославляет Яра". Такие девушки имеют хорошую интуицию и всегда стремятся получать новые знания. Орыси чувствуют настроения других, поэтому нередко дают полезные советы своим близким.