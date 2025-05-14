Зазвичай ці варіанти мають позитивну енергетику. LifeStyle24 розповідає детальніше про те, які саме жіночі імена дарують своїм власницям удачу та життєву радість.

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Добірка жіночих імен, які приносять щастя

Жозефіна

Воно походить від французького імені Джозеф, що в Біблії звучить як Йосиф. Жозефіна означає "благословенна" через зв'язок зі Святим Письмом. Власниці цього імені – цілеспрямовані та стримані, їм завжди вдається зачарувати людей навколо. Жозефіни – дуже харизматичні, тому надовго залишаються в пам'яті інших.

Марія

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". Його представниці здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити.

Агата

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "добра" або "гарна". Його представниці відзначаються стійкістю та наполегливістю, тому завжди досягають власних цілей. Такі жінки мають розвинене почуття справедливості та ніколи не відмовляються від своїх обіцянок. Агати здатні згуртувати навколо себе людей, завдяки оптимізму й позитиву.

Жіночі імена, які приносять щастя / Фото Freepik

Анастасія

Таке ім'я походить з давньогрецької мови та означає "воскресіння". У сучасному світі так називають мрійливих жінок, які мають багату уяву. Представниці цього імені легко знаходять спільну мову з новими людьми. Анастасії – працелюбні й вольові дівчата, які завжди будуть відстоювати свою думку до кінця.

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське походження й означає "та, що приносить мир і славу". Так називають розсудливих, неконфліктних і спокійних жінок. Вони намагаються розв'язати проблеми лише мирним шляхом. Мирослави – цілеспрямовані та наполегливі, тому легко виконують будь-які завдання.

Жіночі імена, які оберігають своїх власниць

Ім'я Лада має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. У давнину так часто називали жінок-берегинь родинного затишку. Власниці цього імені відзначаються мудрістю та ніжністю.

До того ж давньослов'янське ім'я Орися означає "Ярина слава" або "та, що прославляє Яра". Такі дівчата мають гарну інтуїцію та завжди прагнуть здобувати нові знання. Орисі відчувають настрої інших, тому нерідко дають корисні поради своїм близьким.