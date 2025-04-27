LifeStyle24 рассказывает о женских именах, которые станут оберегом для каждой девочки. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

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Подборка женских имен, которые оберегают своих обладательниц

Иванна

Это женская форма имени Иван, которое имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог милостивый". Преимущественно такие девушки сочетают в себе мудрость и уравновешенность. Иванны никогда не откажут в помощи родным и всегда будут поддерживать близких. Нередко женщины с таким именем имеют много друзей и единомышленников.

Орыся

Это имя имеет древнеславянское происхождение и означает "Ярина слава" или "та, что прославляет Яра". Такие девушки имеют хорошую интуицию и всегда стремятся получать новые знания. Арины чувствуют настроения других, поэтому нередко дают полезные советы своим близким.

Женские имена, которые оберегают / Фото Freepik

Лада

Такое имя имеет древнеславянское происхождение, которое связано с богиней Ладой, которая была покровительницей любви и брака. В древности так часто называли женщин-хранительниц семейного уюта. Обладательницы этого имени отмечаются мудростью и нежностью. Лады способны принести позитив и тепло в любую компанию людей.

Зоряна

Имя имеет славянское происхождение и трактуется как "звезда". Звезды ассоциируются у других со светом и сиянием, которые можно наблюдать на ночном небе. В древности наши предки давали такое имя девочке, когда хотели подчеркнуть ее значимость в обществе. Зоряны легко реализовывают свой творческий потенциал и строят полезные связи с другими людьми.

Какие редкие имена для девочек запомнятся каждому

По одной из версий, редкое имя Каталея имеет испанское происхождение и происходит от названия цветка. Кроме этого, оно может означать "добрая и чистая душа". В древности так называли представительниц благородных семей.

В то же время древнегерманское имя Эльвира, что переводится как "правдивая", "доброжелательная", "благосклонная" и "благотворительная". К тому же существует версия, что с испанского языка оно трактуется как "та, кто всех оберегает" или "защитная".