LifeStyle24 подготовил подборку вариантов, которыми называли известные украинцы своих малышей. Эти имена имеют разнообразные происхождения и значения, которые надолго запоминаются.

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Подборка имен, которые выбирают для своих детей украинские звезды

Алим

Это имя выбрала известная украинская певица Джамала для своего третьего сына. Мальчик появился на свет в мае 2024 года. Имя Алим имеет арабское происхождение и означает "образованный" и "мудрый".

Адам

Телеведущая Иванна Онуфрийчук назвала этим именем своего первенца в мае 2024 года. Звезда выбрала вариант древнееврейского происхождения, которое трактуется как "человек".

Ян

Владельцем такого имени стал сын певицы Марии Яремчук в мае 2024 года. По одной из версий, имя Ян имеет древнееврейское происхождение и переводится как "милость Божья".

Оскар

В феврале 2024 года артист Виталий Козловский впервые стал отцом. Он назвал своего сына Оскаром – именем, которое происходит из немецкого языка и означает "копье Бога".

Леля

Танцовщик Евгений Кот и гимнастка Наталья Татаринцева впервые стали родителями дочери в июле 2024 года. Супруги назвали новорожденную девочку Лелей. Это славянское имя, которое происходит от имени богини Лели, символизирующее нежность и чистоту.

Роза

Такое имя выбрала для своей дочери блогер и инфлюенсер Юлия Верба в сентябре 2024 года. Этот вариант происходит из латинского языка и означает "роза".

Лина

Этим именем певица ONUKA назвала свою дочь в 2023 году. По одной из версий, имя Лина имеет древнегреческое происхождение и означает "милая" или "приветливая".

Евлалия

Украинская певица СолоХа осенью 2023 года родила девочку. Артистка назвала ее Евлалией – именем, которое имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "благословенная".

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