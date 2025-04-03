LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает о редких мужских именах, которые понравятся всем. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления сына.

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Подборка малоизвестных мужских имен, которые понравятся

Доминик

Это имя имеет латинское происхождение и трактуется как "тот, кто принадлежит Господу". Обычно так называют уверенных в себе мужчин, которые легко адаптируются к любым ситуациям. Владельцы этого имени часто становятся лидерами, ведь обладают умением убеждать.

Бонифатий

Такое имя также происходит из латинского языка и означает "добрая воля". В древности так называли доброжелательных и честных мужчин, которые имели хорошее чувство юмора. Бонифатии могут легко развеселить людей и подарить им хорошее настроение. Представители этого имени всегда готовы поддержать родных людей и помочь им.

Родион

Имя Родион пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "герой". Наши предки так называли отважных и сильных мужчин, которые имели внутренний стержень. Родионы всегда остаются преданными своим принципам и идеям. Такие мужчины могут быть немного упрямыми, но это помогает им в достижении целей.

Малоизвестные мужские имена / Фото Freepik

Феликс

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "счастливый". Его владельцы легко находят общий язык с другими людьми. Такие мужчины имеют оптимистичный взгляд на жизнь, поэтому легко заряжают позитивом свое окружение.

Оскар

Имя Оскар происходит из немецкого языка и означает "копье Бога". Его довольно часто можно услышать в странах Европы, но не в Украине. Мальчики с таким именем отмечаются энергичностью и любознательностью, поэтому имеют много хобби. Оскары обычно стремятся достичь высот, из-за чего всегда упорно работают.

Как оригинально назвать мальчика в 2025 году

В современном мире родители все чаще выбирают для своих сыновей уникальные и оригинальные имена. Они сразу выделяются на фоне традиционных вариантов. Среди редких и особых имен, которыми можно назвать сына в 2025 году: Лукьян, Радомир, Свитояр, Тадеуш, Маркиян, Яромир и Дамир.