LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку особенных мужских имен, которыми можно назвать мальчика. Этот материал пригодится для будущих родителей сыновей.

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Подборка оригинальных мужских имен

Лукьян

Это имя имеет латинские корни и означает "тот, что приносит свет". Его владельцы могут быть лидерами, которые будут вдохновлять других людей. Такие мужчины отличаются оптимизмом и добротой, поэтому легко объединяют вокруг себя единомышленников. Лукьяны имеют хорошие ораторские способности и часто занимаются творчеством.

Радомир

Это славянское имя и трактуется как "радость мира". Обычно так называют спокойных ребят, которые любят придерживаться своего плана. Радомиры преимущественно избегают конфликтов и стараются поддерживать дружескую атмосферу в коллективе. Им также свойственна способность легко справляться с трудностями.

Свитояр

Такое имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто несет свет". Его представители – очень харизматичные мужчины, которые легко могут заполонить сердца. Представители этого имени поражают своей энергичностью и решительностью при первом знакомстве.

Тадеуш

По одной из версий, это имя происходит из арамейского языка и означает "смелый" или "отважный". Тадеуши часто демонстрируют решительность и отвагу в сложных ситуациях. Такие мужчины всегда остаются преданными своим убеждениям и борются за справедливость. Владельцы этого имени могут быть хорошими друзьями, ведь любят заботиться о близких.

Оригинальные имена для мальчиков / Фото Freepik

Маркиян

Это имя происходит из латинского языка и означает "посвященный Марсу". В современном мире так называют ребят, которые демонстрируют лидерские качества и умело руководят командой. Представители этого имени – отважные и смелые, а их харизма очаровывает многих.

Яромир

Это славянское имя, которое состоит из двух частей: "яр" и "мир" и означает "солнечный свет". Его владельцы постоянно вдохновляют свое окружение на создание чего-то прекрасного. Такие мужчины стремятся достигать больших результатов благодаря своему сильному характеру.

Дамир

По одной из версий, это имя имеет славянское происхождение и образовано от слов "дать" и "мир". Наши предки так часто называли мудрых мужчин, которые имели глубокий внутренний мир. Дамиры умеют легко решить любой конфликт и найти компромисс.

Какие мужские имена имеют хорошую энергетику

В Украине нередко можно услышать мужские имена, которые имеют мощную энергетику. Эти варианты наделяют своих владельцев решительностью, выдержкой и харизмой. К ним относятся: Арсений, Дмитрий, Максим, Александр, Святослав, Богдан и Тимур.