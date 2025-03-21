LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает об именах, которые когда-то были распространенными, однако сейчас их почти не регистрируют в Украине. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления малыша.

Интересно 5 ретро-имен, которые стоит вернуть в моду в 2025 году

Подборка редких украинских имен

Тимофей

Это имя имеет греческие корни и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так называли добрых и благоразумных мужчин. Такие ребята обычно имеют аналитический склад ума и редко действуют импульсивно. Тимофеи отличаются преданностью и ответственностью.

Кондрат

По одной из версий, это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "широкоплечий". Кондраты обычно упрямые, целеустремленные и независимые. Они не любят постоянно куда-то торопиться, но если берутся за дело, то доводят его до конца. Им свойственны чувство справедливости и преданность своим принципам.

Горпина

Такое имя происходит от латинского варианта Агриппина, что означает "женщина из рода Агриппы". Наши предки так часто называли трудолюбивых и терпеливых женщин. Горпины нередко обладают хорошей интуицией, которая им помогает при решении конфликтов.

Редкие украинские имена / Фото Freepik

Яким

Это имя имеет еврейское происхождение и означает "созданный Богом". Обычно так называют спокойных и умных мужчин. Они могут быть немного замкнутыми, но надежными в дружбе и семье. Которыми легко находят общий язык с незнакомыми людьми, если им это нужно.

Пелагея

Имя Пелагея пришло к нам из Древней Греции и означает "морская" или "та, принадлежащая морю". Такие девушки нередко имеют загадочный характер. Они добрые, мечтательные и чувствительные, но в то же время могут быть сильными и настойчивыми. Пелагеи интересуются творчеством, любят природу и гармонию.

Варвара

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "чужестранка" или "варварка". Раньше так называли независимых и решительных женщин. Обладательницы этого имени отмечаются сильным духом, поэтому не боятся предстать перед трудностями. Варвары всегда остаются преданными своим принципам.

Какие забытые украинские имена возвращаются в моду

В последние годы украинцы все чаще обращаются к своим корням, потому что стремятся восстановить старинные традиции. В частности, это касается выбора имен для детей.

Когда-то распространенные, но впоследствии забытые имена, снова становятся популярными. Среди них: Наум, Улас, Корней, Тереса, Мелашка, Ориана.