LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про імена, які колись були поширеними, проте нині їх майже не реєструють в Україні. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу малюка.

Цікаво 5 ретро-імен, які варто повернути в моду у 2025 році

Добірка рідкісних українських імен

Тимофій

Це ім'я має грецьке коріння та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків. Такі хлопці зазвичай мають аналітичний склад розуму та рідко діють імпульсивно. Тимофії відзначаються відданістю і відповідальністю.

Кіндрат

За однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "широкоплечий". Кіндрати зазвичай вперті, цілеспрямовані й незалежні. Вони не люблять постійно кудись квапитись, але якщо беруться за справу, то доводять її до кінця. Їм властиві почуття справедливості та відданість своїм принципам.

Горпина

Таке ім'я походить від латинського варіанту Агрипіна, що означає "жінка з роду Агріппи". Наші предки так часто називали працьовитих і терплячих жінок. Горпини нерідко володіють гарною інтуїцією, яка їм допомагає під час розв'язання конфліктів.

Рідкісні українські імена / Фото Freepik

Яким

Це ім'я має єврейське походження та означає "створений Богом". Зазвичай так називають спокійних і розумних чоловіків. Вони можуть бути трохи замкнутими, але надійними у дружбі та сім'ї. Якими легко знаходять спільну мову з незнайомими людьми, якщо їм це потрібно.

Пелагея

Ім'я Пелагея прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "морська" або "та, що належить морю". Такі дівчата нерідко мають загадковий характер. Вони добрі, мрійливі та чутливі, але водночас можуть бути сильними й наполегливими. Пелагеї цікавляться творчістю, люблять природу та гармонію.

Варвара

Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "чужоземка" або "варварка". Раніше так називали незалежних і рішучих жінок. Власниці цього імені відзначаються сильним духом, тому не бояться постати перед труднощами. Варвари завжди залишаються відданими своїм принципам.

Які забуті українські імена повертаються в моду

Протягом останніх років українці все частіше звертаються до своїх коренів, бо прагнуть відновити старовинні традиції. Зокрема, це стосується вибору імен для дітей.

Колись поширені, але згодом забуті імена, знову стають популярними. Серед них: Наум, Улас, Корній, Тереса, Мелашка, Оріана.