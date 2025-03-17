Колись поширені, але згодом забуті варіанти, знову стають популярними. LifeStyle24 з посиланням на відео тікток-акаунту sydorenko91 розповідає про старовинні імена для хлопчиків і дівчаток.

Не пропустіть Ці 5 давніх українських імен стали основою для багатьох прізвищ: перевірте своє у списку

Добірка забутих українських імен для хлопчиків і дівчаток

Наум

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "той, хто втішає". Його власником був один з дванадцяти малих біблійних пророків, на ім'я Наум. Святий напророкував зруйнування міста Ніневії.

Улас

Це форма імені Власій, що трактується як "шепелявий". У народі його пов'язують зі святим Власієм, покровителем худоби.

Корній

Це ім'я має латинське походження та означає "рогатий" або "сильний, як ріг". У давнину так називали стійких і витривалих чоловіків.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Мелашка

Таке ім'я походить зі Стародавньої Греції та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, яке наразі вважається досить поширеним серед українок.

Тереса

Це ім'я утворене від імені Тереза. За однією з версій, воно походить від дієслова "терізо" та трактується як "жати".

Оріана

Ім'я Оріана має коріння у давній українській міфології. Це також назва країни орачів, тому трактується як "оріянська жінка". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі.

Які ще забуті імена повертаються в моду

Ім'я Митрофан утворене від давньогрецького імені Метрофанес, що означає "матір'ю явлений". Наші предки нерідко так називали селян. Втім, у сучасному світі воно належить до переліку забутих імен, які успішно відроджуються.

Водночас ім'я Мусій також повертається в моду. Воно має давньоєврейське походження та утворене від імені Мойсей, яке означає "витягнутий з води". Його відомим власником був пророк Мойсей, який вивів євреїв з єгипетського полону та отримав від Бога 10 заповідей на горі Сінай.