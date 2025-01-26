24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту sydorenko91 розповідає про старовинні імена для хлопчиків і дівчаток. Цей матеріал може знадобитися для майбутніх батьків синів і доньок.

Цікаво Приховують у собі давню історію: 24 українські прізвища, утворені від жіночих імен

Добірка забутих чоловічих імен

Наум – має давньоєврейське походження та означає "той, хто втішає". Носієм цього імені був Наум, один з дванадцяти малих біблійних пророків, який зміг передбачити швидке падіння міста Ніневії.

Калістрат – походить з Давньої Греції та трактується як "прекрасний воїн". Це ім'я також згадується у Святому Письмі. Мученик Калістрат зазнав страшної смерті через відданість Сину Божому.

Харитон – має давньогрецьке походження та перекладається як "милосердний" та "любий". Його нерідко пов'язують з міфологією, а саме з грецькими харитами – богинями чарівності й краси.

Євсій – це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та означає "благочестивий". У давнину так часто називали хлопців, які походили з родин християн.

Ждан – має слов'янське походження та перекладається як "жданий" та "очікуваний".

Капітон – походить від латинського слова caput, яке трактується як "голова".

Каленій – утворене від давньогрецького варіанту Каленик, яке означає "гарний переможець". Що цікаво, це ім'я пов'язують із назвою хліба з калиновими ягодами – калеником.

Митрофан – утворене від давньогрецького імені Метрофанес, що означає "матір'ю явлений". Наші предки нерідко так називали селян.

Марко – за однією з версій, походить від латинського слова marceo, що означає "почуватися слабким, в'ялим". Крім цього, ім'я може бути утворене від Marcus, що трактується як "молоток" або "присвячений Марсу".

Мусій – має давньоєврейське походження та утворене від імені Мойсей, яке означає "витягнутий з води". Це ім'я належало пророку Мойсею, який вивів євреїв з єгипетського полону та отримав від Бога 10 заповідей на горі Сінай.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Добірка забутих жіночих імен

Юстина – походить з латинської мови та трактується як "справедлива".

Текля – прийшло до нас з Давньої Греції та перекладається як "Божа слава" або "досконалість". Це ім'я можна було часто почути серед українських селянок у XX столітті.

Харитина – має давньогрецьке походження та означає "граційна" або "витончена". У міфології так називали богинь вроди.

Тереса – утворене від імені Тереза. За однією з версій, воно походить від дієслова "терізо" та трактується як "жати".

Орислава – це ім'я складається з двох частин: "ор" і "слава", тому перекладається як "Ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю".

Мокрина – має українське коріння та походить від слова "мокрий". У давнину його власницею була свята Макрина – покровителька осені.

Фросина – походить з Давньої Греції та утворене від імені Єфросинія, яке означає "радість" або "веселощі".

Маїна – має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де означає "народжена в травні", друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї.

Мелашка – має давньогрецьке походження та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі вважається досить поширеним серед українок.

Оріана – має коріння у давній українській міфології. Це також назва країни орачів, тому трактується як "оріянська жінка". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Як можна назвати дитину у давньоукраїнському стилі

Ім'я Любомир має слов'янське походження та перекладається як "той, хто любить світ". Такі чоловіки відзначаються високим рівнем інтелекту та критичним розумом.

Ім'я Тадей має давньоєврейське походження та означає "похвала" або "той, хто хвалить". Його представники – дуже витривалі чоловіки, які викликають захоплення в інших.

За однією з версій, ім'я Варвара має давньогрецьке походження та означає "варварка" або "чужоземка". Його власниці полюбляють планувати своє майбутнє та здобувати нові знання та навички, якими потім діляться з іншими людьми.