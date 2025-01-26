24 Канал со ссылкой на видео тикток-аккаунта sydorenko91 рассказывает о старинных именах для мальчиков и девочек. Этот материал может пригодиться для будущих родителей сыновей и дочерей.
Интересно Скрывают в себе древнюю историю: 24 украинские фамилии, образованные от женских имен
Подборка забытых мужских имен
Наум – имеет древнееврейское происхождение и означает "тот, кто утешает". Носителем этого имени был Наум, один из двенадцати малых библейских пророков, который смог предсказать скорое падение города Ниневии.
Калистрат – происходит из Древней Греции и трактуется как "прекрасный воин". Это имя также упоминается в Священном Писании. Мученик Калистрат претерпел страшную смерть из-за преданности Сыну Божьему.
Харитон – имеет древнегреческое происхождение и переводится как "милосердный" и "любимый". Его нередко связывают с мифологией, а именно с греческими харитами – богинями очарования и красоты.
Евсей – это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "благочестивый". В древности так часто называли парней, которые происходили из семей христиан.
Ждан – имеет славянское происхождение и переводится как "жданный" и "ожидаемый".
Капитон – происходит от латинского слова caput, которое трактуется как "голова".
Калений – образованное от древнегреческого варианта Каленик, которое означает "хороший победитель". Что интересно, это имя связывают с названием хлеба с калиновыми ягодами – калеником.
Митрофан – образовано от древнегреческого имени Метрофанес, что означает "матерью явленный". Наши предки нередко так называли крестьян.
Марко – по одной из версий, происходит от латинского слова marceo, что означает "чувствовать себя слабым, дряблым". Кроме этого, имя может быть образовано от Marcus, что трактуется как "молоток" или "посвященный Марсу".
Мусий – имеет древнееврейское происхождение и образовано от имени Моисей, которое означает "вытянутый из воды". Это имя принадлежало пророку Моисею, который вывел евреев из египетского плена и получил от Бога 10 заповедей на горе Синай.
Забытые украинские имена / Фото Freepik
Подборка забытых женских имен
Юстина – происходит из латинского языка и трактуется как "справедливая".
Текля – пришло к нам из Древней Греции и переводится как "Божья слава" или "совершенство". Это имя можно было часто услышать среди украинских крестьянок в XX веке.
Харитина – имеет древнегреческое происхождение и означает "грациозная" или "изящная". В мифологии так называли богинь красоты.
Тереса – образованное от имени Тереза. По одной из версий, оно происходит от глагола "теризо" и трактуется как "жать".
Орислава – это имя состоит из двух частей: "ор" и "слава", поэтому переводится как "Ярина слава" или "та, что славится своим величием".
Мокрина – имеет украинские корни и происходит от слова "мокрый". В древности его обладательницей была святая Макрина – покровительница осени.
Фросина – происходит из Древней Греции и образовано от имени Ефросиния, которое означает "радость" или "веселье".
Маина – имеет несколько версий происхождения: первая – из латинского языка, где означает "рожденная в мае", вторая – из греческой мифологии и образовано от имени богини плодородия Маи.
Мелашка – имеет древнегреческое происхождение и означает "темная, черная". Этот вариант является одной из форм имени Мелания, который сейчас считается достаточно распространенным среди украинок.
Ориана – имеет корни в древней украинской мифологии. Это также название страны пахарей, поэтому трактуется как "орианская женщина". Что интересно, в римской мифологии так звали богиню утренней зари.
Забытые украинские имена / Фото Freepik
Как можно назвать ребенка в древнеукраинском стиле
Имя Любомир имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто любит мир". Такие мужчины отличаются высоким уровнем интеллекта и критическим умом.
Имя Тадей имеет древнееврейское происхождение и означает "похвала" или "тот, кто хвалит". Его представители – очень выносливые мужчины, которые вызывают восхищение у других.
По одной из версий, имя Варвара имеет древнегреческое происхождение и означает "варварка" или "чужестранка". Его обладательницы любят планировать свое будущее и получать новые знания и навыки, которыми потом делятся с другими людьми.