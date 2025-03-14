Процес їх утворення тривав століттями й залежав від регіональних особливостей. LifeStyle24 з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Василя Ірклієвського розповідає про давні українські імена, що стали основою для прізвищ.

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Добірка українських імен, які стали основою для прізвищ

Наші предки нерідко формували прізвища від імен. Однак з часом ці варіанти змінювалися під впливом регіональних діалектів. Деякі з прізвищ настільки видозмінилися, що сьогодні вже складно дізнатися їхнє початкове звучання. Наприклад, від імені Євстафій утворилися такі варіанти, як Стах, Стех, Стешко, Стежко й Стежка. Вони з'явилися внаслідок спрощення та скорочення слова, що колись було поширеним явищем у розмовній мові.

Водночас подібні зміни відбувалися і з іншими іменами. Так, ім'я Конон стало основою для прізвищ: Конь, Кінь, Конега, Конюга й Конюра. У давнину ці форми могли асоціюватися з витривалістю або силою, що також впливало на їхнє поширення серед народу.

До того ж із давньогрецького імені Кузьма утворилися такі прізвища, як Кузма, Куцма, Кучма, Кушма, а від Лука – Лока, Локша, Лукша. Вплив діалектних особливостей можна також помітити й у прізвищах, сформованих від імені Сава – Саба, Шаба, Шебель, Щебель, Щабель, Сабаль, Шабаль.

Давні імена, які стали основою для прізвищ / Фото Freepik

Які ще прізвища утворилися від імен

Що цікаво, чимала кількість українців може похизуватися прізвищами, утвореними від імені Захарій, що має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять". До таких варіантів належать: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухар, Чахар і Чагар.

Крім цього, родові імена Микойда, Макойда, Макоїд, Микула, Микус, Макус, Макух, Макуха, Кула, Куликуликов­ський, Микули, Кулик, Куль, Кульчицький, Кулак, Кулаковський, Коликоликовський, Куликовський, Кулеш, Кулиш, Куліш, Кулішевський, Миколас, Клас, Клос, Колос – могли свідчити про те, що предок цієї особи був сином Миколи.