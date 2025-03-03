Вони не лише свідчать про походження людини, а й зберігають національну самобутність. 24 Канал з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Василя Ірклієвського розповідає про українські імена, які стали основою для прізвищ.

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Добірка українських імен, які стали основою для прізвищ

У давнину такі прізвища часто вказували на те, що конкретна людина походить із роду, де чоловік був головою сім'ї. Наприклад, родові імена Микойда, Макойда, Макоїд, Микула, Микус, Макус, Макух, Макуха, Кула, Куликуликов­ський, Микули, Кулик, Куль, Кульчицький, Кулак, Кулаковський, Коликоликовський, Куликовський, Кулеш, Кулиш, Куліш, Кулішевський, Миколас, Клас, Клос, Колос – могли свідчити про те, що предок цієї особи був сином Миколи.

Водночас багато прізвищ також утворилося від імені Григорій, що має давньогрецьке походження та означає "той, що не спить" або "пильний". Серед них: Грега, Грига, Крига, Крех, Крих, Рега, Регалюк, Регелюк, Рига, Рог, Рогаль, Рогальський, Григ, Грик, Крик, Крук, Грин, Грип, Рик, Ричко, Грир, Гричко.

Що цікаво, чимала кількість українців може похизуватися прізвищами, утвореними від імені Захарій, що має давньоєврейське коріння та означає "Божа пам'ять". До таких варіантів належать: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухар, Чахар і Чагар.

До того ж нерідко в Україні можна почути прізвища, які походять від імені Іван, що має давньоєврейське походження та означає "милість Божа". Серед таких родових імен: Ван, Вай, Вой, Войта, Войтик, Войда і Вайда.

Крім цього, прізвища, утворені від імені Дмитро, що має давньогрецьке походження та означає "присвячений богині Деметрі", досить популярні серед українців. Дмитрик, Митик, Мотик, Мотика – поширені родові імена, тому їх представники живуть в усіх областях України.

Українські прізвища / Фото Freepik

Які прізвища утворювалися від жіночих імен

В Україні можна часто почути прізвища, сформовані від імені Галина, що має давньогрецьке походження та перекладається як "спокій". До таких варіантів належать: Галенко, Галчук, Галкевич і Галич.

Також існує багато прізвищ, утворених від імені Катерина, що має давньогрецьке коріння та означає "чиста". Серед таких варіантів: Катериненко, Катеринич і Катериненчук.