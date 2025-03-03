Они не только свидетельствуют о происхождении человека, но и сохраняют национальную самобытность. 24 Канал со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий" Василия Ирклиевского рассказывает об украинских именах, которые стали основой для фамилий.

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Подборка украинских имен, которые стали основой для фамилий

В древности такие фамилии часто указывали на то, что конкретный человек происходит из рода, где мужчина был главой семьи. Например, родовые имена Микойда, Макойда, Макоид, Микула, Микус, Макус, Макух, Макуха, Кула, Куликуликовський, Микулы, Кулик, Куль, Кульчицкий, Кулак, Кулаковский, Колыколиковский, Куликовский, Кулеш, Кулыш, Кулиш, Кулишевский, Николас, Класс, Клос, Колос – могли свидетельствовать о том, что предок этого лица был сыном Николая.

В то же время много фамилий также образовалось от имени Григорий, что имеет древнегреческое происхождение и означает "тот, что не спит" или "бдительный". Среди них: Грега, Грига, Крига, Крех, Крих, Рега, Регалюк, Регелюк, Рига, Рог, Рогаль, Рогальский, Григ, Грик, Крик, Крук, Грин, Грип, Рик, Рычко, Грир, Гричко.

Что интересно, немалое количество украинцев может похвастаться фамилиями, образованными от имени Захарий, что имеет древнееврейские корни и означает "Божья память". К таким вариантам относятся: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухарь, Чахар и Чагар.

К тому же нередко в Украине можно услышать фамилии, которые происходят от имени Иван, что имеет древнееврейское происхождение и означает "милость Божья". Среди таких родовых имен: Ван, Вай, Вой, Войта, Войтик, Войда и Вайда.

Кроме этого, фамилии, образованные от имени Дмитрий, что имеет древнегреческое происхождение и означает "посвященный богине Деметре", достаточно популярны среди украинцев. Дмитрик, Митик, Мотык, Мотик – распространенные родовые имена, поэтому их представители живут во всех областях Украины.

Украинские фамилии / Фото Freepik

Какие фамилии образовывались от женских имен

В Украине можно часто услышать фамилии, сформированные от имени Галина, что имеет древнегреческое происхождение и переводится как "покой". К таким вариантам относятся: Галенко, Галчук, Галкевич и Галич.

Также существует много фамилий, образованных от имени Екатерина, что имеет древнегреческие корни и означает "чистая". Среди таких вариантов: Катериненко, Катеринич и Катериненчук.