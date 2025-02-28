Что интересно, эти родовые имена могли формироваться по разным принципам. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, которые давали внебрачным детям

Внебрачным детям довольно часто давали родовое имя своей матери. Это было распространено среди крестьян и мещан, особенно во времена, когда церковь и общество негативно относились к незаконнорожденным малышам. Кроме этого, подобные фамилии могли указывать на то, что главой рода была именно женщина. Среди таких родовых имен: Катренко, Гануляк, Марияш, Катеринюк, Маланчук, Паращук, Маланюк, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марунчак, Марусяк, Фещин и Олянчин.

Впрочем, случалось и такое, что отец принимал малыша в семью. В таком случае ребенок получал его фамилию, вместо того, что имел когда-то. В то же время внебрачные дети часто получали родовое имя своего дедушки по маминой линии. Такие фамилии в основном имели окончание -юк. К таким родовым именам относятся: Кривтюк, Кривдюк и Покривтюк.

Иногда женщины сокращали часть фамилии мужчины, который мог быть отцом их ребенка, и образовывали совсем другие варианты. Так, фамилия Четвертинский становилось Вертинский, а Калитовский превращалось в Литовский.

Фамилии, которые давали украинцам

Какие фамилии принадлежали украинской элите

Фамилии, которые когда-то принадлежали аристократам, сегодня считаются достаточно узнаваемыми. Они хранят память о выдающихся гетманах, политических деятелей, ученых и культурных деятелей, которые формировали украинскую государственность и национальную идентичность. Люди, которые имели хорошее образование, учились на отлично, занимались музыкой и искусством, могли легко получить аристократические фамилии. К таким родовым именам относятся:

Медик – 481 представитель этой фамилии живет во Львове и Киеве.

Маляр – считается распространенной фамилией, ведь известно о 2953 его владельцах, которые живут в Киеве и Харькове.

Логик – известно о 2 носителях этой фамилии, которые живут в Киеве.

Философ – 34 владельца этого родового имени, проживающих в Одессе и Шептицком.

Книжник – только 460 человек могут похвастаться этой фамилией. Они преимущественно проживают в Киеве и Днепре.

Впрочем, много подобных родовых имен со временем потеряли свой статус, поэтому стали достаточно распространенными среди населения.