24 Канал з посиланням на Як звати розповідає про імена, які належали козакам і князям. Цей матеріал знадобиться для батьків, які очікують на появу сина.

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Добірка чоловічих імен, які належали князям і козакам

Святослав

Це ім'я має слов'янське походження та означає "священна слава". Такі чоловіки полюбляють свободу й незалежність, через що боротимуться за свої мрії до останнього. Відомим власником цього імені був князь Святослав Ігорьович, видатний полководець, відомий своєю хоробрістю та військовими походами.

Володимир

Це ім'я також має слов'янське коріння та перекладається як "той, хто володіє світом". Так звали князя Володимира Великого, який охрестив Київську Русь та зробив християнство державною релігією. У сучасному світі представники цього імені відзначаються мудрістю і стратегічним мисленням. Володимири вміють переконувати та вести за собою людей.

Ярослав

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "ярий славою". У давнину так звали князя Ярослава Мудрого, який сприяв розвитку культури та освіти в Київській Русі. Такі чоловіки прагнуть здобувати знання та покращувати свої навички. Ярослави вміють домовлятися та знаходити компроміси.

Які імена належали козакам / Фото Freepik

Всеволод

Це слов'янське ім'я, яке означає "той, хто володіє всім". Так звали першого удільного переяславського князя – Всеволода Ярославича. Власники цього імені схильні до аналізу та планування. Таким чоловікам важливо підтримувати гарні стосунки зі знайомими, тому вони намагаються розв'язувати конфлікти мирним шляхом.

Ростислав

Ім'я Ростислав має старослов'янське походження та означає "той, що здобуває славу". У давнину так називали представників шляхетського роду. Чоловіки, які мають це ім'я, відрізняються прагненням до успіху. Ростислави завжди готові до нових викликів та працюють над удосконаленням власних навичок.

Які забуті імена повертаються в моду

Ім'я Остап має грецьке походження і перекладається як "твердий" або "стійкий". Такі чоловіки відзначаються незалежністю, кмітливістю та харизмою. Вони часто мають сильний характер, але не схильні до агресії. Водночас в Остапів розвинене почуття справедливості.

Також до забутих імен, які повертаються в моду, належить Лев. Воно походить з латинської мови та означає "лев". У давнину так часто називали представників аристократії. Власники цього імені зазвичай впевнені в собі, рішучі та відважні.